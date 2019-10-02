"Ефективний менеджере, знайдись": Гончарук оголосив конкурси на +

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив про проведення конкурсів на найвищі державні посади у складі Кабінету Міністрів України.
Відповідний пост він опублікував у своєму Facebook, зазначивши, що має "круту команду з десятків молодих, розумних та патріотичних людей", але їх все одно ще "катастрофічно мало".
"Тому я вкотре закликаю приходити на конкурси всіх тих, хто відчуває в собі сили попрацювати на найвищих державних посадах", – написав Гончарук під зображенням із написом "Ефективний менеджере, знайдись".
Кабінет Міністрів України
Укрінформ
Так, за його словами, Кабмін оголосив проведення конкурсів на зайняття таких вакансій:
Голови державної архітектурно-будівельної інспекції;
Першого заступника голови державної архітектурно-будівельної інспекції;
Голови державного агентства резерву;
Заступника голови державного агентства резерву;
Голови державної архівної служби;
Голови державної служби з безпеки на транспорті;
Голови державної служби геології та надр;
Голови державного агентства автомобільних доріг;
Заступника голови державної фіскальної служби;
Заступника голови державного агентства лісових ресурсів;
Голови національного агентства з питань державної служби;
Державного секретаря Міністерства розвитку громад і територій;
Державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глузування в мережі викликало занадто наукове рішення проблеми легалізації трудової діяльності в Україні, яке в Кабміні запропонував Олексій Гончарук.
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