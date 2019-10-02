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2 жовтня • оновлено в 21:27
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"Ефективний менеджере, знайдись": Гончарук оголосив конкурси на +

1.7т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив про проведення конкурсів на найвищі державні посади у складі Кабінету Міністрів України.

Відповідний пост він опублікував у своєму Facebook, зазначивши, що має "круту команду з десятків молодих, розумних та патріотичних людей", але їх все одно ще "катастрофічно мало".

"Тому я вкотре закликаю приходити на конкурси всіх тих, хто відчуває в собі сили попрацювати на найвищих державних посадах", – написав Гончарук під зображенням із написом "Ефективний менеджере, знайдись".

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Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України

Укрінформ

Так, за його словами, Кабмін оголосив проведення конкурсів на зайняття таких вакансій:

  1. Голови державної архітектурно-будівельної інспекції;

  2. Першого заступника голови державної архітектурно-будівельної інспекції;

  3. Голови державного агентства резерву;

  4. Заступника голови державного агентства резерву;

  5. Голови державної архівної служби;

  6. Голови державної служби з безпеки на транспорті;

  7. Голови державної служби геології та надр;

  8. Голови державного агентства автомобільних доріг;

  9. Заступника голови державної фіскальної служби;

  10. Заступника голови державного агентства лісових ресурсів;

  11. Голови національного агентства з питань державної служби;

  12. Державного секретаря Міністерства розвитку громад і територій;

  13. Державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глузування в мережі викликало занадто наукове рішення проблеми легалізації трудової діяльності в Україні, яке в Кабміні запропонував Олексій Гончарук.

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Особа
Олексій Гончарук
Тег
Кабінет Міністрів України
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Serov Oleg
Serov Oleg
могу я участвовать в конкурсе на зам.председателя фискальной службы?
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