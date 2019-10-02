"Ефективний менеджере, знайдись": Гончарук оголосив конкурси на +

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив про проведення конкурсів на найвищі державні посади у складі Кабінету Міністрів України.

Відповідний пост він опублікував у своєму Facebook, зазначивши, що має "круту команду з десятків молодих, розумних та патріотичних людей", але їх все одно ще "катастрофічно мало".

"Тому я вкотре закликаю приходити на конкурси всіх тих, хто відчуває в собі сили попрацювати на найвищих державних посадах", – написав Гончарук під зображенням із написом "Ефективний менеджере, знайдись".

Кабінет Міністрів України Укрінформ

Так, за його словами, Кабмін оголосив проведення конкурсів на зайняття таких вакансій:

Голови державної архітектурно-будівельної інспекції; Першого заступника голови державної архітектурно-будівельної інспекції; Голови державного агентства резерву; Заступника голови державного агентства резерву; Голови державної архівної служби; Голови державної служби з безпеки на транспорті; Голови державної служби геології та надр; Голови державного агентства автомобільних доріг; Заступника голови державної фіскальної служби; Заступника голови державного агентства лісових ресурсів; Голови національного агентства з питань державної служби; Державного секретаря Міністерства розвитку громад і територій; Державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глузування в мережі викликало занадто наукове рішення проблеми легалізації трудової діяльності в Україні, яке в Кабміні запропонував Олексій Гончарук.

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