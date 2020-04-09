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9 квітня • оновлено в 17:28
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Ефект "матового скла" у безсимптомних хворих на COVID-19: що це таке

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У людей, які безсимптомно перехворіли коронавірусом, виявили ураження легень, яке отримало негласну назву ефект "матового скла".

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Про це свідчать дані дослідження вчених із Японії. Вони опубліковані на сайті Радіологічного товариства Північної Америки.

Зазначається, що у 76 із 104 осіб, які заразилися COVID-19 на круїзному лайнері Diamond Princess, ця хвороба протікала безсимптомно. Й у 41 із таких пацієнтів за допомогою комп'ютерної томографії в легенях були знайдені зміни, що отримали назву "матового скла".

Ефект "матового скла" у безсимптомних хворих на COVID-19: що це таке

За словами медиків, цей термін застосовується для характеристики процесів, за яких знижується щільність легеневої тканини. Він з'являється через будь-якої вірусної інфекції або алергії, є тимчасовим і проходить після лікування, повідомляє "Взгляд".

"Це суто рентгенологічний термін, і як будь-яке інструментальне обстеження, це не діагноз, а, умовно кажучи, картинка. На знімку віддалено це нагадує легені в тумані. Затуманена ділянка легень – неспецифічна запальна ознака, яка порівнюється з відповідною клінічною картиною", – стверджує лікар-пульмонолог Олександр Пальман.

Остання, зазначив він, може спостерігатися за бактеріальної та вірусної ситуації, а також під час аутоімунної агресії чи алергічної реакції.

Ефект "матового скла" у безсимптомних хворих на COVID-19: що це таке

Крім цього, ефект "матового скла" добре помітний на комп'ютерної томографії (КТ). Однак він спостерігається у хворих на грип і навіть тих, хто не хворіє.

"Я не впевнений, що зміни у цих пацієнтів із коронавірусом, які були на круїзному лайнері, на 100% пов'язані саме з цією інфекцією. У цьому випадку просто можна говорити про ймовірність", – підкреслив Пальман.

Пульманолог пояснює, що навіть великі ділянки "матового скла" не привід впадати в паніку. Він підкреслив, що це тимчасове явище і проходить після лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Оксфордського університету у Великобританії стверджують, що людина може перехворіти коронавірусом у легкій формі і без небезпечних симптомів, навіть не помітивши цього. Тому людей, які вже перехворіли COVID-19, може бути набагато більше, ніж зафіксовано офіційною статистикою.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Тег
вірус
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