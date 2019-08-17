Кожен Спас - це дивовижна подія, яка наповнює нас неймовірними сонячними енергіями. Другий Спас, який називається Яблучним, ми святкуємо 19 серпня. Також в цей день ми вшановуємо велике свято - Преображення Господнє.

З давніх-давен люди розуміли, що без допомоги Вищих сил в нашому земному житті не обійтися. Тому існує кілька прикмет і звичаїв, дотримуючись яких ми можемо внести в своє життя щастя і благополуччя.

Які ж прикмети і звичаї необхідно дотримуватися під час свята? По-перше, серпень славиться урожаєм, тому, якщо ви хочете достатку в домі, додавання ваших фінансів, підвищення на роботі або просто отримати бажану посаду, на Яблучний спас обов'язково роздайте милостиню. Але робити це необхідно від душі, при подачі грошей намагайтеся не давати їх з рук в руки, а просто акуратно покладіть перед людиною, яка потребує вашої допомоги. Якщо у вас мало грошей, і ви не можете нікому подати - не турбуйтеся, а просто зробіть добру справу, допоможіть літній сусідці сходити за продуктами, наведіть лад в під'їзді, можна надати фізичну допомогу в притулку тварин тощо. І якщо ви це зробите від душі, то незабаром у вас все почне налагоджуватися.

Яблучний Спас, ілюстрація Google Images

Також сьогодні не слід робити різких рухів, не надто махати руками, не проганяйте мух від себе. Так-так, є така прикмета: на кого муха на Яблучний спас сяде, тому рік з грошима дружити.

У цей день не варто сваритися і з'ясовувати відносини.

Страви на столі повинні бути з яблук і меду, благо рецептів на це хоч відбавляй. В одязі використовуйте світло жовті, червоні, білі та зелені кольори. Жінки можуть зробити манікюр з перерахованими кольорами. Також запалюйте свічки зазначених кольорів.

Не забудьте зателефонувати батькам, хрещеним і хрещеникам і привітати їх з цим світлим і смачним святом, а краще зберіться за великим святковим столом всією сім'єю, з друзями і побажайте один одному щастя.

Яблука в саду, ілюстрація Google Images

А від себе я хочу привітати усіх зі Спасом і подарувати ритуал на виконання бажання. Для цього потрібно взяти два червоних яблука. Одне розрізати навпіл і подивитися на зріз. Якщо хоча б одна кісточка виявилася пошкодженою, значить, на шляху до виконання бажання є перешкоди. Чим більше кісточок пошкоджено, тим більше перешкод. Якщо всі кісточки цілі, то бажання збудеться, причому, дуже скоро. Друге яблуко потримайте в руках, загадайте бажання і покладіть його під подушку, а вранці з'їжте – ймовірність виконання вашого бажання від цього нехитрого ритуалу підвищиться в рази.

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