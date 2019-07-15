В мережі почали бити на сполох через пророцтва болгарської провісниці Ванги і фізика Альберта Ейнштейна про масову загибель бджіл, які нібито почали збуватися.

Досить приписувати бідній Ванзі те, що вона взагалі не говорила, а якщо і говорила, то мала на увазі зовсім інше.

Давайте апокаліпсис скасовувати, і ось чому.

Так, дійсно, мор бджіл є, він позамежний, він великий, але він не критичний. І зумовлено це зміною кліматичних умов на планеті, яка призводить до перебудови живих організмів і зміщення погодних умов.

Так, ми можемо спостерігати затяжні сезони пір року. Зараз в Києві на вулиці +16, а на календарі – 15 липня. У тій же Одесі не надто спекотно для середини літа. Коли таке було?

У нас відбуваються кліматичні зрушення, обумовлені і зміщенням полюсів, і життєдіяльністю нашого доблесного населення. Відбувається велика перевитрата земельних ресурсів, йде забруднення планети. Тануть льодовики, йде зменшення озонового шару. Нам не потрібні злі НЛО і рептилоїди – ми самі себе благополучно угробимо.

Глобальний апокаліпсис, ілюстрація life.ru

Є приклади, коли перелітні птахи втрачають орієнтацію в просторі і летять не туди. Зафіксовано чимало випадків, коли птахи падають. Я сама була свідком загибелі птахів в місті – прямо на вулиці лежало 9 мертвих голубів, вони просто не змогли знайти собі воду і загинули від жахливої спеки.

Що стосується бджіл. У тій же Київській області, в Одеській області все засіяно ріпаком, а ріпак – не їжа для бджіл. Тобто бджоли, по суті, голодують, не мають де поїсти. І вони починають вимирати.

На нашу флору і фауну впливають багато факторів. І заявляти про те, що мор бджіл – це кінець планети, не варто.

Бджола летить до квітки, ілюстрація https://ru.best-wallpaper.net

Ванга мала на увазі наступне: якщо людина не перестане так ставитися до природи, до навколишнього світу, до Землі, яка насправді живий організм, то рано чи пізно вона почне нас скидати.

Коли у людини інтоксикація, організм позбавляється від токсинів – у неї або блювота, або пронос, вибачте за порівняння. Те ж саме і в планетарному масштабі. Якщо ми будемо продовжувати себе так поводити, то ми дуже швидко цей час "Х" до себе притягнемо.

Але зараз говорити про те, що Земля загине через 20 років або через 30 років – абсолютно голослівно. Тому що ресурс у Землі ще є, і він чималий. Але якщо ми не перебудуємося, ми його почнемо швидко скорочувати. Це як тіло. Якщо ви займаєтеся якимись духовними практиками, правильно харчуєтеся, вчасно лягаєте спати, ваш організм проживе довше. Якщо ви почнете гуляти, пити, палити, вести дивний спосіб життя, перевищувати швидкість, створювати аварійні ситуації на дорозі, рано чи пізно ви або загинете в ДТП, або помрете передчасною смертю.

Зараз ще є час зупинитися і врятувати планету, як би пафосно це не звучало. Не треба чекати, що на Землю прилетить десант з сузір'я Оріон і почне у нас тут все пилососити. Ми не можемо зателефонувати в космічну клінінгову компанію і сказати: "надішліть нам інопланетян, нехай почистять". Ні, дорогі, ви все це зробили, і вам все це прибирати.

Ми розуміємо, що найближчим часом апокаліпсису не буде. Але найближчим часом у нас будуть вибори. Як нам відвернути увагу населення від цих виборів? А давайте оголосимо черговий апокаліпсис, і дивишся, за цей час, поки всі будуть з'ясовувати, коли ж ми вимираємо, ми всі свої питання красиво вирішимо.

Тому, чим частіше вибори, тим частіше виникає тема кінця світу. Але у кожного кінець світу свій, і настає він у кожного по-різному. У когось він вже настав, у когось ще попереду. Але масштабний кінець світу, коли Земля скаже: "Все, до побачення, я працюю до 21:00 і потім закриваюсь" – поки що ми не очікуємо. Нам ще дають час, тому що сподіваються, що, можливо, земна раса ще одумається.

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