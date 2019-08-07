З 27 липня по 12 серпня відкриті Ворота Лева. Так починається новий енергетичний рік. У ці дні з космосу на Землю насувається потужний потік світла. Його пік випадає на 8 серпня.

Ми всі схильні до цих енергій, так чи інакше, ми вже перебуваємо в цьому світловому потоці. Але оскільки кожен з нас знаходиться в своїй інформаційній базі, схильний до різних вібрацій, кожен з нас сприймає цей потік по-своєму. Хтось спить цілодобово, хтось їсть безперервно, у когось проявляється агресія, у когось – незрозуміла слабкість. Хтось сильний духовно, хтось не дуже, хтось опустився на кілька ступенів вниз, хтось, навпаки, піднявся в своєму духовному, інформаційному та енергетичному розвитку.

Схід Сонця в горах, ілюстрація GoodFon

Наприклад, ми всі вийшли на пляж засмагати. Але хтось подбав про себе, намазався сонцезахисним кремом і згорів менше, а хтось сподівався на авось і згорів більше. Точно той самий принцип діє і відносно енергетичного потоку.

Той, хто готовий до цих енергій, сприймає їх спокійно і переходить на новий рівень розвитку. Той, хто не займається якимись духовними практиками або духовним очищенням, у кого немає енергетичних напрацювань, хто вчиняє погані справи, наприклад, постійно когось ображає, думає тільки про себе тощо – той сидить на низьких вібраціях, і високі вібрації він прийняти фізично не може.

У зв'язку з тим, що кожен знаходиться на своєму енергетичному рівні, згідно з цим рівнем він і отримає таку кількість енергії.

Якщо ви відчуваєте слабкість, якщо в голові каша, якщо в житті відбуваються якісь нестиковки, складності це може означати, що відбувається процес набору енергії.

Світанок в саду, ілюстрація http://oboinastol.net

Рекомендації

До 8 серпня – легка дієта, бажано рослинного характеру, а також медитації – це дуже важливо.

Безпосередньо 8 серпня бажано прокинутися на світанку, вийти на вулицю або на балкон, що виходить на схід, запалити свічку. Бажано бути в світлому одязі, що не обмежує рухів, а в ідеалі – взагалі без нього. Підняти руки вгору долонями по напрямку до сонця, зробити вдихи-видихи і провести дихальну медитацію. Якщо ви не можете проводити медитацію – не проблема, просто постійте на місці і спробуйте відчути цю енергію.

В цей день рекомендується надягати світлий одяг з натуральних тканин. Можна надіти світлі камені, наприклад, бурштин, цитрин і так далі. Краще, щоб прикраси були з жовтого металу.

День слід провести в спокійному радісному стані. Зустріти сонце, відчути потоки енергії. Можна покататися на каруселях, на гойдалках, тому що йде потік розгойдування. Або просто потанцювати і зробити легку пробіжку. Так ми наповнимося енергією, і це буде дуже добре.

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