Медовий Спас – найперший з трьох Спасів. У 2019 він відзначається 14 серпня і збігається з початком Успенського посту.

Ще з давніх часів люди помітили, що саме до цього часу мед набирає свої найбільш цілющі властивості. Саме з цього дня його починали збирати. Медом лікувалися, його використовували в ритуалах і підношеннях, наводили ним красу. Тому властивості меду не тільки цілющі, але й магічні. Мед несли до храмів і освячували. Зберігали такий освячений мед цілий рік і використовували для оздоровлення.

Медовий Спас, ілюстрація https://www.fragrantica.ru

Медовий Спас називають ще Мокрим Спасом або Спасом на воді. У церковному календарі 14 серпня значиться як Походження Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього. Згідно з легендою, в стародавні часи в місті Константинополі (нині Стамбул) вибухнула страшна епідемія. Ні лікарі, ні знахарі не знали, як її подолати. Тоді місцеві священики винесли з храму Святої Софії частинку хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа, і освятили нею місцеві водойми. Кажуть, що після цього хвороба зникла і більше ніколи не поверталася. А у людей виник культ води.

Слов'яни вірили, що якщо в цей день зануритися у водойму – простяться всі гріхи.

Іменують Медовий спас і Маккавеєм – на честь мучеників Маккавеїв. Їх було семеро - Авим, Антонін, Гурій, Єлеазар, Евсевон, Алім й Маркелл. Всіх їх стратив сирійський цар Антіох Епіфана 14 серпня в 166 році до н. е. за служіння Богу. З того часу їх і шанують.

Літній пейзаж з річкою. Ілюстрація https://million-wallpapers.ru

Так як Медовий спас збігається з початком Успенського посту (триває з 14 по 27 серпня), то і правил харчування необхідно дотримуватися суворо. У меню обов'язково має входити пісне печиво - шуліки, яке зверху поливають медом.

Не можна в цей день шумно святкувати, голосно розмовляти. Пост все ж таки – це момент єднання з Богом. Тому чим тихіше себе поводити, тим швидше душа очиститься.

Після 14 серпня купатися в озерах, ставках, річках було небажано. Наші предки вірили, що вода в цей період вже холодна і можна застудитися. У Медовий спас збирали мак, його освячували і використовували для приготування смакоти, а також робили з нього обереги від порчі і пристріту. Господині обсипали будинки і підсобні приміщення, а також вози.

Вечір цього дня краще провести в тихому сімейному колі, дякуючи Господу за життєві блага. Починали вечерю з ложки меду. Перед тим як з'їсти мед, загадайте бажання, і воно неодмінно здійснитися.

Я вітаю всіх з Медовим Спасом і дарую солодкий ритуал. Ритуал сили на мед. Так як мед має незвичайну енергетику сонця, то для наступного ритуалу він підійде найкраще, адже сонячна енергія підсилює його надзвичайні властивості.

Ритуал сили на мед проводять о 12 годині дня. Винесіть невелику баночку з медом на сонце, відкрийте її, піднесіть до губ і тихо скажіть ці слова: "Как медок весьма сладок, во рту приспевает, так пусть моя сила ко мне прибывает. Никто рта на нее не разевает, лишь мне медовая сладость душу греет, тело лечит. Да будет так!"

Ритуал необхідно проводити потайки, щоб ніхто не забрав вашу силу. Потім баночку треба закрити і сховати в затишному місці, де її ніхто не зможе знайти.

Починаючи з четвертого дня, щодня перед сніданком натщесерце з'їдайте по 1 чайній ложці цього меду, і ви відразу відчує приплив сил і бадьорості.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал