Прописка і вибори – у смартфоні: у Зеленського запланували радикальні кроки

Українців очікують кардинальні зміни у сфері адміністративних послуг.

Влада планує перевести все в електронний формат, щоб кожен зміг отримати довідку або будь-яку інформацію про себе за лічені хвилини.

Коли запрацюють зміни і що важливо знати – з'ясовував OBOZREVATEL.

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В Україні хочуть більш ніж 3 сотні реєстрів перевести на електронний майданчик. Таку ідею просуває Офіс президента;

Планують зробити так, щоб українці змогли за допомогою єдиного електронного кабінету оплачувати штрафи, мита, отримувати довідки тощо;

Також у планах провести перепис населення і зробити майданчик для електронних виборів на прикладі Естонії;

Експерти вважають, що ідеї досить гарні. Це правильний крок до напрямку діджиталізаціі;

Роботи з переходу на цифрову модель можуть оплатити іноземні донори, а щодо часу переходу визначальним буде рішення Кабінету міністрів.

Що хочуть зробити?

30 липня Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо покращення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг". Як зазначено на сайті Офісу президента, головне завдання документа – забезпечення прозорості роботи державних реєстрів, розвиток сучасних засобів електронної ідентифікації та впровадження пріоритетних для громадян і бізнесу електронних державних послуг.

Зараз далеко не всі довідки можна отримати онлайн

Простіше кажучи – в Україні є 350 різних реєстрів. Вони стосуються абсолютно всіх сфер життя українців. Найчастіше вони не пов'язані одне з одним, для отримання інформації треба платити гроші, а довідки, отримані з реєстрів, дублюються.

Тому в команді президента обіцяють провести аудит реєстрів, систематизацію та повний перехід в єдину електронну систему. Автором цієї ідеї є радник глави держави Михайло Федоров.

"Зараз ми проводимо дослідження щодо корупції у сфері адміністративних послуг. Вже точно можна сказати, що це мільярди гривень на рік з кишень українців. Тому ми сформували перелік десь 200 найважливіших послуг для громадян і бізнесу, щоб найперше запровадити їхнє надання в режимі онлайн. Кожен українець зможе бачити наш план і хід реалізації цих завдань на спеціальному вебсайті", – повідомив Михайло Федоров.

За задумом ОП, зміни стосуватимуться механізмів оплати держмита, адміністративних зборів, штрафів за різні порушення, записів до лікаря, перегляду інформації про майно тощо. В ідеалі у кожного українця буде захищений електронний кабінет, де він зможе перевірити інформацію про себе або отримати її за допомогою декількох кліків.

Також Федоров планує доповнити єдиний демографічний реєстр. Там на цьому етапі є інформація лише про 14 мільйонів українців.

Ще одна ідея ОП – розпочати підготовку до переходу України на електронні вибори. Зокрема ця ідея обговорювалася на початку червня під час візиту Федорова до Естонії.

"У нас вже зараз є проект The Vote. На першому етапі це будуть опитування завдяки яким президент, прем'єр та інші будуть дізнаватися реальну думку жителів країни. Причому, система ідентифікації реалізована через Mobile ID, електронний підпис, Bank ID. Ми хочемо дати людям інструменти прямої демократії. А паралельно, звичайно ж, потрібно розвивати способи електронної взаємодії з державою, формувати цю культуру", – сказав Федоров в одному з недавніх інтерв'ю.

У зв'язку з цим радник президента пообіцяв уже в найближчі роки зробити все, щоб українці змогли голосувати на виборах через інтернет. "Точно на наступних президентських виборах. Але я буду робити все, щоб, пілотно, можливо, повноцінно були і місцеві вибори", – сказав радник Зеленського.

Загалом усі аспекти діджиталізаціі та переведення країни у сферу електронних технологій відбуватимуться у межах концепції "Держави у смартфоні".

Візит української делегації до Естонії

Скільки це коштуватиме і коли запрацює?

З огляду на масштабність заявлених реформ, виникає відразу кілька логічних запитань.

Скільки це коштуватиме українському бюджету?

Як довго впроваджуватимуться ці реформи? Рік, два, десять?

Чи реально це впровадити у складній військовій та соціально-економічній ситуації?

Відповіді на ці питання OBOZREVATEL отримав в Офісі реформи адміністративних послуг. За словами керівника сектора політики та реінжинірингу Людмили Рибчинської, рішення ОП одне з найкращих у сфері діджиталізаціі.

"Знаю, що воно було розроблене на базі опитування українців щодо їхніх очікувань від "Держави у смартфоні". На мій погляд, це приклад впровадження політики високого рівня якості, коли чиновники ухвалюють свої рішення, ґрунтуючись на потребах людей. Сподіваюся, що указ буде орієнтиром для уряду на наступні кілька місяців, і ми всі зможемо відчути позитивні зміни найближчим часом", – пояснила Рибчинська.

При цьому, за словами експерта, за бажання виконавчої влади ухвалити рішення у цій сфері можна за кілька місяців. Аудит за 3 місяці, за підсумками його роботи новий уряд може затверджувати конкретні акти. Що стосується вартості проекту, то тут, за словами Рибчинської, вся фінансова складова перейде на плечі іноземних донорів.

Що ще треба знати про е-послуги і як у Європі?

Окрему увагу в ОП приділяють й іншим електронним нововведенням. Там обіцяють вже станом на 1 січня 2020 року впровадити проект е-малятко. Він пов'язаний з тими послугами, які прямо стосуються новонароджених українців.

Йдеться про отримання десятка необхідних для немовляти послуг, які можна оформити просто у пологовому будинку, подавши одну електронну заяву: реєстрація новонародженої дитини, внесення інформації про неї до Державного реєстру пацієнтів, призначення державних виплат при народженні, надання документів багатодітним батькам, визначення приналежності дитини до громадянства України тощо. Зараз, як повідомляють в ОП, таких документів близько 37.

В ОП хочуть позбутися тонн паперу

Ще одне нововведення – проект ID14. Це одночасна реєстрація фізичної особи як платника податків під час оформлення паспорта громадянина України вперше. Експеримент передбачає скорочення кількості документів від дитини на 4, що складе мінус 27 млн документів на рік.

Також в Офісі президента до 2020 року планують зайнятися електронною пропискою. "еПрописка" – можливість зареєструвати місце проживання дитини онлайн. Експеримент передбачає скорочення кількості документів від дитини на 4, що складе мінус 3 млн документів на рік.

До слова, подібні реєстри вже працюють у європейських країнах. У Німеччині є програма "Цифровий уряд", яка передбачає перехід від паперових документів до електронних вже до 2020 року. На цьому німці планують гарненько заощадити – як державні органи, так і бізнес, якому не треба буде регулярно надавати паперові чеки та інші види документів.

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