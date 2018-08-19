Єдина церква: в США натякнули, коли Україна отримає Томос

Українська православна церква може отримати від Константинополя Томос про автокефалію вже до кінця 2018 року.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Голосу Америки" глава УПЦ США митрополит Антоній. За його словами, сама процедура дуже складна, оскільки в більшості випадків надання автокефалії в країні існує лише одна церква.

"Тому виникає питання, кому надавати Томос. Це питання треба дуже серйозно розглядати. Є особи, яким не можна його надавати, це не буде прийнято більшістю віруючих. Швидше за все, буде зібраний Всеукраїнський собор з представників всіх церков України. І в цьому соборі буде обраний патріарх. Це один з варіантів розвитку", - пояснив він.

Митрополит додав, що тоді Константинополь повинен буде визнати цього лідера церкви і Томос буде надано йому. У той же час, за його словами, ні в якому разі його не буде надано уряду.

"Є інші варіанти розвитку подій, але я не можу про це говорити зараз... Нам треба почекати до кінця серпня. Патріархи в Константинополі обговорять це питання детально. Хто знає, може будуть збори всіх православних єпископів з усього світу. Якщо це станеться, то вирішення питання буде відкладено ще на більш тривалий термін. Але так чи інакше, я думаю, якесь рішення буде прийнято до кінця цього року", - заключив митрополит Антоній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, третій президент України Віктор Ющенко впевнений, що Вселенський Патріарх Варфоломій надасть УПЦ автокефалію, оскільки для цього є всі підстави.