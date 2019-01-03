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Єдина церква: Польща раптово виступила проти України

10.8тЧитати матеріал російською

Митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава не визнав новостворену Православну церкву в Україні.

Він надіслав відповідного листа Константинопольському патріарху, передає відділ зовнішніх зв'язків УПЦ МП.

"Цей лист Блаженнішого Митрополита Сави є його відповіддю на лист Патріарха Константинопольського Варфоломія від 24 грудня 2018 року, що був розісланий з Фанара Предстоятелям усіх Помісних Православних Церков", – йдеться в повідомленні.

Митрополит Сава назвав ПЦУ "розкольницькими церковними групами" і заявив, що представники новоствореної церкви повинні "покаятися".

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"У будь-якому випадку у Філарета і його послідовників ми не бачили каяття, покаяння, смирення, які зазвичай передують зняттю заборон! Цього не було. І в цьому полягає проблема. Тому їх не можна визнати справжніми пастирями, які можуть здійснювати таїнства. (Предстоятелю ПЦУ. – Ред.) митрополиту Епіфанію, а в дійсності світській людині, завдано шкоди", – сказано в повідомленні.

Митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава

Митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава

Православие.ру

Відзначається, що копія листа була розіслана главам усіх помісних Православних церков.

"Ваша Святосте! Ваше рішення щодо Церкви в Україні вимагає всеправославного обговорення. Тому я вчергове звертаюся до Вас із проханням обдумати рішення про збори Предстоятелів Помісних Православних Церков... Ми хочемо бачити, що Ваші дії об'єднують Православ'я, а не розділяють його", — написав Митрополит Сава.

Єдина церква: Польща раптово виступила проти України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Польща
Тег
єдина церква
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Пiсюк Олесь
Пiсюк Олесь
Заехали Поляки Православным кадилом по сатанинской харе бандеровцев и их сектанской конторе - филиалу Рошена!...
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Livesey David
Livesey David
Опять хрясь польским тапком по холопской головохвостой роже.
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Motuz Platon
Motuz Platon
В Польше нет своих православных от слова "совсем". Церковь была организована из агентов КГБ по приказу Сталина. Мнение Лубянки известно и так,, могли бы и не тратиться на бумагу и марки. Тем более нефть в цене упала, хйло обеднело.
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