Єдина церква: Польща раптово виступила проти України

Митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава не визнав новостворену Православну церкву в Україні.

Він надіслав відповідного листа Константинопольському патріарху, передає відділ зовнішніх зв'язків УПЦ МП.

"Цей лист Блаженнішого Митрополита Сави є його відповіддю на лист Патріарха Константинопольського Варфоломія від 24 грудня 2018 року, що був розісланий з Фанара Предстоятелям усіх Помісних Православних Церков", – йдеться в повідомленні.

Митрополит Сава назвав ПЦУ "розкольницькими церковними групами" і заявив, що представники новоствореної церкви повинні "покаятися".

"У будь-якому випадку у Філарета і його послідовників ми не бачили каяття, покаяння, смирення, які зазвичай передують зняттю заборон! Цього не було. І в цьому полягає проблема. Тому їх не можна визнати справжніми пастирями, які можуть здійснювати таїнства. (Предстоятелю ПЦУ. – Ред.) митрополиту Епіфанію, а в дійсності світській людині, завдано шкоди", – сказано в повідомленні.

Митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава Православие.ру

Відзначається, що копія листа була розіслана главам усіх помісних Православних церков.

"Ваша Святосте! Ваше рішення щодо Церкви в Україні вимагає всеправославного обговорення. Тому я вчергове звертаюся до Вас із проханням обдумати рішення про збори Предстоятелів Помісних Православних Церков... Ми хочемо бачити, що Ваші дії об'єднують Православ'я, а не розділяють його", — написав Митрополит Сава.

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