Єдина область України без COVID-19: на Миколаївщині розкрили секрет феномена

У Миколаївській області досі не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. Така тенденція зберігається завдяки дотриманню заходів профілактики і вдалому географічному розташуванню регіону.

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Таку думку висловила начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Миколаївської ОДА Олена Іваненко, пише "Гордон".

"Тести на коронавірус у нас в достатній кількості – і експрес, і ПЛР. Є необхідне обладнання та витратні матеріали. Аналізи проводить Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України. На ранок 6 квітня у нас одна особа чекала на результат тесту. Зараз відповіді ще немає", – розповіла чиновниця.

"Всього в області підозра на коронавірус була у 65 пацієнтів. Четверо з них відмовилися робити аналіз і два тижні перебували під медико-санітарним наглядом в ізоляції. Всі терміни минули, тепер вони перебувають вдома. 61 аналіз показав негативний результат. Тобто на сьогоднішній ранок підтверджених випадків в Миколаївській області немає", – додала вона.

На думку Іваненко, сприятлива епідеміологічна обстановка в регіоні може бути пов'язана з підвищеним контролем за громадянами, які повернулися з-за кордону.

"У нас ще просто не виявили випадків хвороби. По-перше, тому що здійснюється контроль. З 16 березня ми ставимо на облік всіх прибулих з-за кордону. У нас таких 2003 особи. Вони зареєстровані, за ними ведеться медико-санітарний контроль. Створені спеціальні групи, які стежать, щоб люди дотримувалися термінів і правил самоізоляції", – говорить співробітниця Миколаївської ОДА.

Миколаїв "24 канал"

"У зв'язку із завершенням терміну самоізоляції знято з обліку 819 осіб. Під наглядом залишається 1184 особи в різних районах області. У нас також діють рейдові групи, які перевіряють установи водопостачання, об'єкти торгівлі, громадського харчування, транспорту і так далі. Якщо виявляються порушення, поліція їх фіксує. По-друге, у нас проводиться дезінфекція транспорту, зупинок, приміщень", – підкреслила вона.

Іваненко зазначила, що в регіоні готуватися до можливої епідемії почали ще в січні. Так, влада закуповувала засоби захисту, а потім одразу ж ввела карантинні заходи.

"Ще є цікава версія, що у нас вдале географічне розташування. Миколаїв знаходиться між двома річками, через що в місті вітряно. А оскільки вулиці прямі, виходить хороша природна вентиляція. В цілому в цьому році рівень поширення респіраторних інфекцій в регіоні низький. За даними головного санітарного лікаря області Володимира Клочка, зараз рівень захворюваності на ГРВІ (в тому числі на грип) практично в два рази менше епідпорогу", – резюмувала Іваненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також підтвердив, що Миколаївська область поки є єдиною в Україні, яку не вразив коронавірус. За його словами, це незрозумілий, але приємний феномен.

У свою чергу голова Миколаївської ОДА Олександр Стадник запевнив, що в регіоні працюють на випередження ще з січня. За його словами, поки влада не планує закривати межі області та міст.

При цьому там постійно проводять інформаційну попереджувальну кампанію серед населення.

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