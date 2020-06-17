В мае 2014 года Макдональд Украина закрыли все свои точки на оккупированных территориях Украины. Не бл*довали и не бегали между капелека, взяли и закрыли.

Это раз.

В 2016 году русский мир "ДНР" и Крыма отобрал собственность Макдональдс и открыл там русские харчевни под названием Дон Мак и Мир Бургеров. Уже на дворе 2020 год, многие мировые гиганты сдались и начали работать в Оккупации, но не Макдональдс-Украина.

Это два.

Сколько себя помню, Макдональдс все время собирает и выделяет колоссальные деньги на лечение детей и благотворительность. Их ладошки, их благотворительные пикники, их дни Дональда Макдональда. Это вызывает мое глубокое уважение и благодарность.

Это три.

Макдональдс Украина ведёт бизнес и принимает заказы на едином государственном языке страны – украинском. Очередная позиция – однозначная и принципиальная. Уважаю.

Это четыре.

Я – украинец свободно владеющий украинским, но говорящий в быту все ещё на русском языке.

Я говорю вам по-русски.

От*еб*тесь от Макдональдс, учите украинский или валите в Дон Мак.

Никто.

Никто не будет здесь больше развивать и поощрять язык государства-агрессора.

Никто.

Никто мне и вам не мешает говорить на любом удобном языке. Но знать, понимать и принимать украинский язык единственным государственным - вы обязаны.

Я рад, что мировая корпорация McDonalds уважает наш язык, нашу страну и нашу территориальную целостность.

McDonald’s – respect!

Вата – в сад!