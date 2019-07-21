Є у всіх продуктах: названа найнебезпечніша для людини спеція

Сіль займає перше місце за ступенем небезпеки для здоров'я людини, в зв'язку з кількістю проблем, до яких веде її надлишок у харчуванні.

Про це в своєму Telegram-каналі написала лікар-ендокринолог університетської клініки МДУ і науковий керівник "Клініки системної медицини" Зухра Павлова, посилаючись на дослідження, опубліковане в міжнародному науково-медичному журналі "Ланцет". У ньому експерти проаналізували дані багаторічного спостереження за жителями 195 країн світу за 27 років – з 1990 по 2017 рік.

За результатами було складено топ-15 шкідливих харчових звичок і на 1-е місце за ступенем небезпеки було поставлено надмірне вживання солі.

сіль Комсомольська правда

"Вона, як і цукор, викликає звикання. Все починається з раннього дитинства і триває до глибокої старості. Якщо людина, звичайно, доживе до неї з урахуванням тих проблем зі здоров'ям, до яких веде надлишок солі в харчуванні", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що денна норма солі для відносно здорової людини, яка не має серйозних серцево-судинних захворювань, – не більше 5 грамів на добу. При цьому доктор помітила, що наразі мало хто її дотримується.

Павлова також дала пораду, як можна знизити кількість солі в їжі – "не солити продукти в процесі приготування. Можна трохи присолити перед їжею. Тоді ви зможете хоч трохи контролювати надходження її в організм".

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