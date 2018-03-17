"Є тривожні дзвіночки": Україну попередили про скасування безвізу

Незважаючи на те, що в Європейському союзі поки не говорять про можливе скасування безвізового режиму з Україною, "тривожні дзвіночки", які свідчать про наявність такої загрози, вже прозвучали.

Перш за все, мова йде про інциденти, що підтверджують недостатність рівня системи безпеки українських документів, а також проблеми з корупцією в цій сфері, йдеться в статті на "Дзеркалі тижня".

Так, в матеріалі нагадують, що в грудні 2017 року на провал української системи безпеки документів вказала посол Великобританії Джудіт Гоф. Зокрема, вона висловила невдоволення тим, що український біометричний закордонний паспорт незаконно отримав громадянин іншої держави, якого підозрюють у скоєнні замовних вбивств і, зокрема, в замаху на чеченських добровольців Аміну Окуеву і її чоловіка Адама Осмаєва.

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Одночасно про іншу паспортну історію, пов'язану з підозрами в корупції топ-чиновників Державної міграційної служби, публічно заговорила посол Франції Ізабель Дюмон. Так, вона заявила, що підозра про існування корупційної схеми, яка дозволяє громадянам третіх країн отримати паспорт України, - це дуже серйозний негативний фактор. На існування цієї ж проблеми в лютому Україні вказав і посол Швеції Мартін Хагстрьом.

"І все ж в ЄС не говорять про припинення безвізового режиму з Україною, що підтверджує і висловлена ​​недавно позиція посла ЄС Хюґа Мінгареллі, і взагалі порядок денний нарад міністрів внутрішніх справ ЄС, де (поки) не згадують Україну. Але тривожні дзвіночки вже пролунали. такі випадки істотно перешкоджають будь-якій подальшій лібералізації візової політики щодо України", - йдеться у статті.

Більш того, зазначається, що в країнах глобального Заходу - ЄС, США, Великобританії, Канаді - такі прецеденти розглядають як потенційну загрозу для власних громадян. Отже, ще одна історія, подібна вищевикладеним, може стати для безвіза останньою.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков прокоментував можливість позбавлення України безвізу через конфлікт ГПУ і НАБУ.