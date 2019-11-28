Є п'ять сценаріїв: у РНБО розсекретили перші деталі повернення Донбасу

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олекcій Данілов заявив, що наразі існує п’ять сценаріїв реінтеграції окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Про це він повідомив на засіданні Національної платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію", передає УНІАН.

Водночас він зазначив, що не може повідомити подробиці цих сценаріїв, але робота над ними триває.

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"Я можу вам сказати, повірте, всі ці п`ять сценаріїв, вони мають бути тільки на користь нашої країни, тому я впевнений, що все у нас буде добре, перемога буде за нами. Ми обов`язково повернемо кордони Донецької і Луганської областей, і ми обов`язково повернемо наш Крим", - додав секретар РНБО.

Водночас серед першочергових завдань Данілов назвав повернення полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, повернення під контроль України ділянки російсько-українського кордону, проведення виборів за українським законодавством на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Данілов заявив, що президент Володимир Зеленський на нормандській зустрічі не піде на поступки президенту РФ Володимиру Путіну, якщо вони будуть суперечити інтересам України.

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