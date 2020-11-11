Деякі люди не здатні захворіти на коронавірус: Богомолець пояснила, як це можливо
Під час найстрашніших епідемій завжди був певний відсоток людей, що залишалися недоторканими для вірусів
Припущення, що нібито коронавірус створений штучно для знищення людства, не відповідають дійсності
Є люди, які ніколи не захворіють на коронавірус завдяки особливостям своєї імунної системи.
Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила заслужена лікарка України Ольга Богомолець. "Кожен організм продукує антитіла з певними особливостями. Є люди, які взагалі не захворіють на COVID-19. Є такі люди, у яких імунна система буде протистояти вірусу", – сказала вона.
"Будуть люди, які заразяться на COVID-19, але їхня імунна система здолає хворобу до появи симптомів, хоча вони зможуть бути носіями", – додала вона.
В цьому контексті Богомолець розповіла про те, що навіть під час жахливих епідемій, зокрема, холери та чуми, завжди був певний відсоток людей, які долали хворобу.
"Завжди залишалося 30-40% тих людей, які не хворіли або хворіли і одужували. Тобто навіть коли не було антибіотиків, страшні хвороби людство не знищували, була певна частина, які залишились живими і недоторканими", – сказала вона.
"Тому міфи про те, що цей вірус створений для того, щоб винищити людство, не відповідають дійсності", – резюмувала Богомолець.
Як писав OBOZREVATEL, лікар Євген Комаровський заявив, що у багатьох людей є вроджений імунітет до COVID-19.