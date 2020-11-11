Деякі люди не здатні захворіти на коронавірус: Богомолець пояснила, як це можливо

Є люди, які ніколи не захворіють на коронавірус завдяки особливостям своєї імунної системи.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила заслужена лікарка України Ольга Богомолець. "Кожен організм продукує антитіла з певними особливостями. Є люди, які взагалі не захворіють на COVID-19. Є такі люди, у яких імунна система буде протистояти вірусу", – сказала вона.

"Будуть люди, які заразяться на COVID-19, але їхня імунна система здолає хворобу до появи симптомів, хоча вони зможуть бути носіями", – додала вона.

В цьому контексті Богомолець розповіла про те, що навіть під час жахливих епідемій, зокрема, холери та чуми, завжди був певний відсоток людей, які долали хворобу.

"Завжди залишалося 30-40% тих людей, які не хворіли або хворіли і одужували. Тобто навіть коли не було антибіотиків, страшні хвороби людство не знищували, була певна частина, які залишились живими і недоторканими", – сказала вона.

"Тому міфи про те, що цей вірус створений для того, щоб винищити людство, не відповідають дійсності", – резюмувала Богомолець.

Як писав OBOZREVATEL, лікар Євген Комаровський заявив, що у багатьох людей є вроджений імунітет до COVID-19.