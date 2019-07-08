"Є чим відповісти": український генерал застеріг Росію від нападу

В Україні є багато видів нової зброї, якою вона зможе відповісти російським військовим у разі їх нападу на нашу територію.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" повідомив колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зазначивши, що деякі наші розробки перемагають навіть Великобританію, Францію, Німеччину і Росію.

"Корсари" і "Скіф" (протитанкові ракетні комплекси – Ред.), вони порівнянні з "Джавелін" і навіть краще за деякими параметрами. Танки "Оплот". Нові тактичні комплекси, оснащені радіотехнічними засобами, які краще, ніж європейські. А по системам радіорозвідки наша країна перемагала навіть Великобританію, Францію, Німеччину і Росію. Ми все це маємо, але не використовуємо ефективно", – каже генерал.

За його словами, в багатьох лінійках у нас є надзвичайно потужні розробки, які за рік-півтора можуть бути введені в штат Збройних сил України, і на тактичному рівні у нас є чим відповісти на агресію Росії.

ПТРК "Корсар"

"На стратегічному ми можемо підключати союзників. Крім нарощування нашої зброї та готовності до бойових дій потрібно проводити дуже ефективну політику з нашими партнерами, чого, на жаль, не відбувалося ні зараз, ні раніше. Це поки що протокольні зустрічі, які не формують ніякого потенціалу, ні в економіці, ні в безпеці. Ще не прийшла команда професіоналів, яка б допомагала Зеленському в системі безпеки, економіки, оборони та створення інноваційних форматів", – зазначив Маломуж.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в идачу своїх паспортів на Донбасі Росія хоче використовувати для того, щоб оголосити їх власників (переважно терористів "Л/ДНР") "миротворчими" силами і розв'язати масштабну війну в разі відкриття ВСУ вогню по ним.

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