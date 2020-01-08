Є час зробити без скандалу: в Україні нагадали про крайній термін демонтажу незаконних огорож

Усі незаконні огорожі та інші конструкції в Україні, які перешкоджають доступу до водойм, мають бути демонтовані до 21 лютого 2020 року.

Це передбачено Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування" від 29.10.2019 року №233-IX, який набув чинності 21 листопада 2019 року, нагадав будівельний портал "BuildPort".

Закон спрямовано на забезпечення доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування, проте огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання ним чинності, є перешкодою на шляху до морів, морських заток, лиманів, а також до берегів річок, водойм та островів. Тому вони мають бути демонтовані, причому, їх власники мають відшкодувати місцевим бюджетам видатки на відповідні роботи.

Незаконні огорожі біля водойм мають бути демонтовані до 21 лютого 2020 року. Ілюстрація Фото з відкритих джерел

Також Законом 233 забороняється обмеження права загального водокористування у зв’язку з наданням пляжних зон у користування юридичним або фізичним особам, недотримання чого загрожує припиненням такого права.

"У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом", – йдеться у тексті Закону.

Зазначається також, що якщо не вдається встановити власника огорожі, то витрати на демонтаж покладаються на особу, у користуванні якої перебуває земельна ділянка, на якій встановлена відповідна конструкція.

Обмеження доступу громадян до узбережжя водойм загрожує штрафом від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-6800 грн.); посадовим особам – від 400 до 700 таких мінімумів (6800-11900 грн). Контроль за дотриманням вимог Закону здійснюють виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

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