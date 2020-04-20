Захід України сколихнув землетрус: може бути до 7 балів

На Закарпатті в районі Ужгорода 19 квітня трапилися відразу два землетруси. Перший поштовх дорівнює 3,1 бала за шкалою Ріхтера, другий – 1,5 бала.

Жителі Закарпаття скаржаться, що у них дзвенів посуд у шафах, а підлога вислизала з-під ніг. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Нас трохи потрусило

Як розповів OBOZREVATEL заступник директора з наукової роботи Іінституту геофізики НАН України Олександр Кендзьор, перший поштовх у 3,1 бала за шкалою Ріхтера дорівнює землетрусу в 2-3 бали за шкалою Меркаллі (саме за нею оцінюється рівень руйнувань).

Такі поштовхи могли відчути люди, що мешкають на верхніх поверхах будинків.

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"Нас трохи потрусило, кілька секунд все це тривало. Всі спали, я встала і раптом дивлюся – у дзеркалі моє відображення почало злегка плавати, а під ногами підлога трохи стала ходити. Спершу подумала, голова закрутилася. Потім зрозуміла, що, видно, десь землетрус", – розповіла Галина з Виноградіва.

"Всього кілька секунд це тривало, я лежала ще в ліжку, як раптом воно піді мною почало трохи ходити. Мама каже, що землетрус, у неї начебто посуд у шафі задзвенів", – згадує Олександра, що теж із Виноградіва.

На Закарпатті може бути до 7 балів

Що стосується прогнозів, коли чекати землетрусу, то Кендзьор повідомляє, що передбачити їх поки неможливо.

Хіба що можна подивитися ймовірну потужність поштовхів. Так, у районі Закарпаття найпотужніший землетрус може дорівнювати 7 балам за шкалою Меркаллі.

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"Ця інформація показана на картах загального сейсмічного районування території України. На них видно, що в місцевості, де зараз був землетрус, можуть виникати сейсмічні події інтенсивністю 7 балів на ґрунтах другої категорії. Вся шкала розділена на 12 балів, природно, 7 балів – це десь посередині. За такого землетрусу, якщо будинки побудовані добре, вони сейсмостійкі та не повинні руйнуватися. А ось зі старими халупами може всяке трапитися", – каже Кендзьор.

Колаж

Землетруси в 6-7 балів за шкалою Ріхтера на Закарпатті упродовж минулих майже 100 років відбувалися 14 разів. Востаннє – у Береговому 23 листопада 2006 року.

Останній землетрус на Закарпатті зафіксований у Тячеві 19 липня 2015 року. Він дорівнював 3 балам за шкалою Ріхтера. Втім, на Закарпатті постійно трапляються невеликі землетруси, їх може налічуватися до 20 на рік.