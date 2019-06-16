ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Джон Сміт
Джон Сміт
блогерВсі статті автора

Росіяни вбивають українців досі, а ви їм мір любой ценой?

13.5т

Катастрофа Іл-76. Співробітники російського ГРУ збили військовий літак суверенної держави над її суверенною територією. Загинуло 49 українських військових.

Покидьки Уткін, Гуральов, Лєбєдєв досі топчуть землю і ще не лягли під неї.

Досі живий і топче цю планету прибацана тварина Гіркін. Пам'ятаєте ще цього утирка, що вважав себе білим офіцером? Це його група розв'язала війну на Донбасі і вбила українського офіцера Геннадія Біліченко. Вони ходять живі-здорові, пишуть мемуари, як перетинали кордон і як починали війну.

Живий російський офіцер Безлер, за чиїм наказом був викрадений український депутат Володимир Рибак. Його жорстоко катували, а потім зарізали. Живі також погодін, москальов, сухомлинов, які у Донецьку по-звірячому вбили гарного 16-річного хлопця з ясними очима – Степана Чубенко. Лише за прапор України.

Новини
Украинцы, ну вы и наголосовали!

І т.д.

Замість того, щоб миритися з цією наволоччю, наша країна повинна зробити все, щоб виловити їх і притягти до відповідальності. Нехай ховаються 20 років, через 20 років виловимо. А як не вдасться, нехай їх збиває машина, вони раптово захлинаються власною блювотою і вмирають від серцевої недостатності.

Тільки цей шлях навчить інших потенційних ворогів України, що "покосіть укроп" це не прикольне сафарі, а твій кінець відтягнутий у часі.

А якщо якийсь покидьок у владі збирається випрошувати у цієї сволоти мир і давати їй прощення, то він такий же ворог.

Ось це проста істина, котру потрібно розуміти замість дурні про мір любой ценой.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Джон СмітДжон Сміт
Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіКатастрофа Іл-76 у Луганську
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
Теги
РосіяРосія - країна-агресорНовини Росіївійна
Джерело
Джерело:Facebook Джона Сміта
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
14
9
Смішно
118
Цікаво
50
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Даже правильно написано.
Показати коментар повністю
Відповісти
10
2
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
"А якщо якийсь покидьок у владі збирається випрошувати у цієї сволоти мир і давати їй прощення, то він такий же ворог." Не такий же, а набагато біль паскудний. Тому підлягає утілізації в першу чергу.
Показати коментар повністю
Відповісти
13
2
Журба Валентина
Журба Валентина
Напрашивается израильский метод....
Показати коментар повністю
Відповісти
19
1
2 з 5 відповідей | показати всі
zhukov vanya
zhukov vanya
Н Олег, Диванный аналитик!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
UaDonetsk Umka, кугут вонючий, перед своей Хымкой Вы тоже соседским членом похваляетесь, как здесь израильскими "утюжками"? :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
4

Блоги / думки

ads pixel