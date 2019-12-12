"Джокер" раптово потрапив до списку найрейтинговіших політиків

Пранкер "Джокер", який відомий своїм викриттями українських політиків, потрапив до топ-25 рейтингу їхньої медіапопулярності в Україні.

Список із 207-ми найзгадуваніших політичних фігур за листопад 2019 року надав Український інститут аналізу і менеджменту політики. Дані опубліковані на його сайті.

Крім "Джокера" туди також потрапив і Telegram-канал "Темний Лицар". Зазначається, що ці дві "політичні голограми" були додані до рейтингу вперше. Оскільки нині вони є віртуальними політичними фігурами.

Пранкер "Джокер" потрапив до топ-25 рейтингу медіапопулярності політиків

Так, за підсумками листопада, "Джокер" зайняв 24-те місце, а "Темний Лицар" – 74-те.

Характерно, що першу п'ятірку цього рейтингу очолюють президент України Володимир Зеленський, його попередник Петро Порошенко, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, бізнесмен Ігор Коломойський і генпрокурор Руслан Рябошапка.

Загалом список із 207 найзгадуваныших політичних фігур України був складений за результатами аналізу повідомлень за листопад 2019 року в аналітичній системі "Медіатека" публікацій новинних агентств, інтернет і друкованих ЗМІ, телебачення і повідомлень у Facebook.

Рейтинг медіапопулярності українських політиків за листопад 2019 року uiamp.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, пранкер "Джокер" вийшов на зв'язок у прямому ефірі розважального шоу "Протистояння" на російському телеканалі NewsOne, після чого відповів на питання гостей.

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