"Джмеля" туди запустити!" Мережу розлютив "російський слід" у центрі Маріуполя

Користувачів мережі обурили фото кафе "Москва" у центрі Маріуполя Донецької області.

Нагадаємо, знімки на своїй сторінці в Facebook показав правозахисник Олександр Синилов. За його словами, там влаштували "приймальню Захарченка".

Українців зачепило це повідомлення, і вони запропонували найрізноманітніші способи боротьби з подібним проявом "русского мира".

При цьому активіст попередив, що не закликає до якихось незаконних дій.

Користувачі відреагували жорстко: "Ватру туди!", "Джмеля" треба запустити!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому терористами Донецьку всюди видно установи та рекламні щити, які ніби-то "заморозили" в часі з весни 2014 року.