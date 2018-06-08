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"Джмеля" туди запустити!" Мережу розлютив "російський слід" у центрі Маріуполя

3.6тЧитати новину російською

Користувачів мережі обурили фото кафе "Москва" у центрі Маріуполя Донецької області.

Нагадаємо, знімки на своїй сторінці в Facebook показав правозахисник Олександр Синилов. За його словами, там влаштували "приймальню Захарченка".

Українців зачепило це повідомлення, і вони запропонували найрізноманітніші способи боротьби з подібним проявом "русского мира".

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При цьому активіст попередив, що не закликає до якихось незаконних дій.

Користувачі відреагували жорстко: "Ватру туди!", "Джмеля" треба запустити!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому терористами Донецьку всюди видно установи та рекламні щити, які ніби-то "заморозили" в часі з весни 2014 року.

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Теми
Новини Донецька і Донецької областіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаМаріуполь
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