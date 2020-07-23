Джерело в ЗСУ пояснило казус зі списками військових-учасників Революції Гідності

В Україні складають списки військових-учасників Революції Гідності для того, щоб у разі загибелі ховати їх з усіма почестями.

Як повідомило OBOZREVATEL джерело в Збройних Силах України, ідея зі списками з'явилася після внутрішнього скандалу в зв'язку з прощанням на Майдані Незалежності із загиблим офіцером 24-ї бригади Тарасом Матвіївим.

Виявилося, що командування не знало, що Матвіїв був активним учасником Революції Гідності, і пізно дізналося, що прощання з ним пройде на Майдані.

За даними джерела, через це головком дав наказ зібрати списки майданівців, щоб у разі трагічного випадку прощатися з почестями й не потрапляти більше в таку незручну ситуацію.

У результаті замполіти розіслали розпорядження до військових частин, але не пояснили, з якою метою проводиться збір інформації.

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