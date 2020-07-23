Джерело в ЗСУ пояснило казус зі списками військових-учасників Революції гідності
Списки військових-учасників Майдану збирають після прощання з Тарасом Матвіївим.
В Україні складають списки військових-учасників Революції гідності для того, щоб у разі загибелі ховати їх з усіма почестями.
Як повідомило OBOZREVATEL джерело в Збройних Силах України, ідея зі списками з'явилася після внутрішнього скандалу в зв'язку з прощанням на Майдані Незалежності із загиблим офіцером 24-ї бригади Тарасом Матвіївим.
Виявилося, що командування не знало, що Матвіїв був активним учасником Революції гідності, і пізно дізналося, що прощання з ним пройде на Майдані.
За даними джерела, через це головком дав наказ зібрати списки майданівців, щоб у разі трагічного випадку прощатися з почестями й не потрапляти більше в таку незручну ситуацію.
У результаті замполіти розіслали розпорядження до військових частин, але не пояснили, з якою метою проводиться збір інформації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні від районних і міських військових комісаріатів зажадали надати інформацію про всіх військовослужбовців, які були учасниками подій Революції гідності 2013–2014 років.
10 липня на Донбасі в зоні проведення ООС під ворожими обстрілами загинув український військовий, молодший лейтенант і відомий волонтер Майдану Тарас Матвіїв із Жидачівського району Львівської області.
14 липня в Києві на Майдані Незалежності пройшла церемонія прощання із загиблим.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв Матвіїву.звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" посмертно.