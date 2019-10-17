"Краще, щоб міст не обвалився!" Джемілєв передбачив долю росіян у Криму

Після деокупаціі Криму, російські переселенці на півострові будуть змушені повернутися на свою історичну батьківщину, оскільки громадянство українська сторона їм не дасть.

Про це розповів один з лідерів кримськотатарського руху, народний депутат Мустафа Джемілєв у інтерв'ю "Апостофу".Він зазначив, що повертати таку кількість переселенців до Росії зручніше за все буде через Кримський міст, тому добре, якщо він не обвалиться до цього часу.

"Після деокупації ніхто цим переселенцям українське громадянство не буде давати. Тому найкраще буде, якщо вони разом зі своїми військами покинуть територію України. І дай Бог, щоб Керченський міст не обвалився на той час, тому що інакше Росії буде важко повертати таку кількість людей на їх історичну батьківщину", - зазначив Джемілєв.

Мустафа Джемілєв

Він додав, що і з колаборантами, з тими, хто активно співпрацював з окупантами, теж "потрібно розбиратися".

Крім того, за словами Джемілєва, поки не буде повного контролю України над своєю територією, ні про які вибори, а тим більше референдуми мови бути не може.

"Тим більше, якщо врахувати масове переселення російських громадян на окуповану територію. Крім того, такі референдуми суперечать як міжнародному праву, так і українському законодавству. Просто деякі політики висловлюються так", - додав нардеп.

Як писав OBOZREVATEL:

15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

У Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж в російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського моста ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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