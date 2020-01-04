Разговорились со знакомым работягой за жизнь, за пиастры и за новый год, а точнее решили прикинуть разницу между новым годом в оккупации и вне оккупации. Цифры брали среднестатистические, чтобы не выглядело однобоко. Ща расскажу к чему пришли.

Итак, с учетом задержек зарплат и того, за столом в оккупации 4 человека на новый год сидели, двое взрослых и двое детей, получились следующие цифры:

Только на продукты ушло до 5000 ржублей

Детям всякие сладости - 500-1500 ржублей

Алкоголь, если считать 2 литровые бутылки вина, шампанское, кола и тд - десь до 2000 ржублей.

Ну, а если ты ваааще реальный ватан и хочешь красную рыбу и всякие деликатесы+нормальное спиртное, а не бутор, то на новый год уйдет 20 тыщов фублев аж легко. Правда, тех, кто себе могут позволить столько выбросить на праздник, слишком мало - зряплата в размере 300 баксов считается в Донецке блатной и желанной. Очень.

Кстати, если к обычному работяге пришли на новый год в оккупации родичи, то новый год испорчен - родичи и жрут, и пьют. Много. А значит это лишние траты.

Сама обстановка празднования нового года в оккупации - это отдельный п*здец: с экранов ватовизора непонятные клоуны рассказывали сказки о неких перспективах и о пабедах дыныры. Зрелище гнетущее, как будто безногий рассказывает о том, как он выиграет забег на 800 метров у БОлта. Город, принимавший Евро 2012, реально напоминал накрашенного бомжа в дырявом халате со стразиками: нищенское украшение проспектов, у*бищная наглухо йолка, конченые песни. По ходу, по замыслу организаторов празднования нового года в Донецке, входило вселить в голову цивильным червяка, который постоянно шептал шось по типу - пей, рыгай, новый год отмечай. А вообще так называемое празднование нового года на центральной площади Донецка реально смахивало на дешевое кино-реквием о жизни бывшего миллионера, который пр*срал свою жизнь.

Но были и яркие моменты во время празныка, например перегар рыл без интеллекта, которые бухали абы бухать и понятия не имели, в каком году они сейчас находятся.

Новини О чем не расскажет Пушилин

Rстати, холопам дыныры был отдельный подарок от пушилина и компании: патрули и комендатура. Представляете весь дебилизм ситуации? Эти *бн*тые реально были уверены, что дрг Хунты обязательно придет бухой под елочку в Донецке на попрыгать под песни кабзона. Именно поэтому людей патрули выдергивали из толпы и проверяли документы [дрг Хунты обязательно без них должна быть], мессенджеры в телефонах[ обязательно у шпийона должна быть переписка с контактом - Виталик, СБУ], истории браузера [заходил на сайт сбУ =диверсант, на украинские сайты - тоже диверсант], галерею в телефоне [настоясчийй шпийон должен иметь фото в военной форме или из школы ЦРУ].

Стоп. О нацистах забыл: по приказу кремля в Донецке в комендантский час можно передвигаться по городу только с паспортом рф или с дыныропотамским аусвайсом[ если с Украинским паспортом примут - ехаешь к полицаям дыныры разбираться кто ты такой, подтверждаешь личность].

На новый год, во время празднования, только по моим данным было задержано более 1000 человек тупо за то, что они находились на улице с Украинскими паспортами. Лично мне это напоминает повязки евреям во время Второй мировой. Но то таке, все равно по рос тв скажут шо фошизды в Киеве все.

Новини О рембазе танков в Донецке

О типа поздравлениях пушилина и путина писать вобще не хочется, ибо это дикая дичь: у одного ботоксом морда заплыла, у второго жиром, один обещает построить космодром в Макеевке, а второй просто *бн*тый наглухо дед.

Кстати, салюты тоже были в Донецке. Нахуа? Понятия не имею. Правда, пускать салют в городе, где на звук жители отличают вылет из 120 и 122 мм орудия - это как минимум тупо. Но то таке, главное шоб на это [на цветой бабах] бабло списали коллаборанты, остальное неважно.

Ну, а Хунта... А что Хунта? Вне оккупации ни патрулей, ни макак с автоматами на улицах, ни комендантского часа и даже права человека есть, в отличие от жителей Донецка. Хунта отпраздновала новый год и ср*ть хотела на вату.

Эпилог. Если честно, то сравнивать празднование нового года в Донецке и вне оккупации - это как сравнивать елку в Лос-Анджелесе и в Сомали. Адекватные люди понимают о чем я. Или нет?

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся