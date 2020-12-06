Ви – найкращі люди країни, яку я люблю. Так, так, я бачила багатьох.

Ви – саме такими і є.

Ви – справжні: сміливі, відважні, чесні і сильні. А ще з гумором у вас все ок.

Ви маєте унікальний дар підтримки, який заряджає всіх нас на боротьбу з цими грьобаними у*бан*ми, які окупували Україну на Донбасі і в Криму і пробувають простягати свої бридкі пальці на вільній території.

Кожного разу, коли я читаю Ваші листи, дивлюся надіслані фото, зустрічаю вас на вулицях, у госпіталях та парадах, мені хочеться плакати. Бо я розумію, що зараз би без вас – ніяк, нічого б не було.

Дякую кожному українському бійцю – від медичної сестри до солдата за те, що я зараз напишу цей текст і піду гуляти в парк мого вільного міста. Де все так буремно. Але без куль.

#ЗавдякиТобі

З Днем Збройних сил України!

Все буде добре!

Ви головне, повертайтеся живими.

P.S. Друзі, війна триває, потрібно 2 квадрокоптера Mavic 2 ZOOM та дуже потрібен двигун купити на авто "ленд ровер". Стукнув двигун у хлопців на авто, яке приганяла минулого рокуі. Ціна двигуна десь 18000-20000 грн.

Треба вже. Я скинула частину. Доєднаєтеся? Волонтер Юлія Толмачова все закупить і привезе. Вона якраз зараз на сході.

5168742209101801 Толмачова.