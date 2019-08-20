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"Дякую Господу!" Фаріон висловилася про нову НП у Росії

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Українська мовознавець, громадський і політичний діяч, член політради ГО "Свобода" Ірина Фаріон відреагувала на пожежу на території колишнього хімзаводу в Свердловській області Росії.

Відповідний пост розмістила вона на сторінці в Facebook, поділившись даними про надзвичайну подію, що трапилася 19 серпня.

"Благодатний вогонь не сходить із Раші. Дякую Господу Великому!" – написала Фаріон.

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Фаріон висловилася про пожежу у Росії

Фаріон висловилася про пожежу у Росії

Примітно, що пожежа розгорілася на підприємстві, яке спеціалізується на утилізації боєприпасів і виробництві вибухових речовин промислового призначення.

Нагадаємо, Фаріон також назвала помстою росіянам масштабні лісові пожежі в Сибіру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фаріон заявила, що у вторгненні російських окупантів на Донбас винні російськомовні українці, які живуть там.

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Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Mega Death
Mega Death
Украинцы всегда отличались сельским примитивизмом))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия это страна катастрофа! смерть окупантам
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