"Дякую Господу!" Фаріон висловилася про нову НП у Росії

Українська мовознавець, громадський і політичний діяч, член політради ГО "Свобода" Ірина Фаріон відреагувала на пожежу на території колишнього хімзаводу в Свердловській області Росії.

Відповідний пост розмістила вона на сторінці в Facebook, поділившись даними про надзвичайну подію, що трапилася 19 серпня.

"Благодатний вогонь не сходить із Раші. Дякую Господу Великому!" – написала Фаріон.

Фаріон висловилася про пожежу у Росії

Примітно, що пожежа розгорілася на підприємстві, яке спеціалізується на утилізації боєприпасів і виробництві вибухових речовин промислового призначення.

Нагадаємо, Фаріон також назвала помстою росіянам масштабні лісові пожежі в Сибіру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фаріон заявила, що у вторгненні російських окупантів на Донбас винні російськомовні українці, які живуть там.

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