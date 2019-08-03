Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Дякую Богданові!" Ніцой забила на сполох через "відставку" голови ОПУ Зеленського

4.1т Читати матеріал російською

Українська письменниця Лариса Ніцой назвала українців "нечитаючою нацією" та закликала Міністерство освіти зібратися на термінову нараду з приводу зміни шкільної програми.

Відповідний пост вона опублікувала у своєму Facebook у зв'язку з заявою глави ОПУ Андрія Богдана, яку нещодавно розповсюдили низка українських ЗМІ.

"Дякую Богданові за його заяву. "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання". Справді, дякую. Він мимоволі оголив задавнену проблему. Може, нарешті ж країна прозріє: у нас величезна проблема – ми нечитаюча нація. Ми не змогли навіть одне речення дочитати до кінця!" – написала письменниця.

Новини
"Українські церкви забрали греки": Ніцой пояснила приховану суть Томоса

Заява Андрія Богдана

Заява Андрія Богдана

Facebook Лариси Ніцой

За її словами, з першого погляду на цю заяву зрозуміло, що вона - "жарт, фейк, тролінг", але нечитання призводить до невміння аналізувати елементарне. Тому українське суспільство є "проблемним".

"Сьогодні Україна не змогла прочитати до кінця в заяві Богдана одне речення. Україна його не дочитала. Це реальна катастрофа", – наголосила Ніцой.

Вона вважає, що українцям варто наслідувати процвітаючі країни у пропаганді книг, а також необхідно змінювати шкільну програму з метою привчання дітей до осмислення й аналізу прочитаного.

Новини
"Слизький тип!" Ніцой рознесла Разумкова через українську мову

"Висловлюю величезне занепокоєння та звертаюся до майбутнього міністра освіти, хто б ним не був. Перше, що треба зробити – зібратися на нараду з Академією педагогічних наук", - вважає Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой висловила своє обурення у зв'язку з підвищеною увагою президента Володимира Зеленського та його оточення до створення умов для розвитку російської мови. Вона застерегла главу країни від необачних кроків і нагадала про долю Януковича.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Лариса Ніцой Андрій Богдан
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
6
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Чорный Сашко
Чорный Сашко
И читать свидомым надо только её писанину))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Маю пытання: а що напысала ця укропысьмэнныця - чы хто вона там? :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Иван Васильевич
Иван Васильевич
Трубицын Александр, в Полтаве вообще не слышали о такой.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Gneg Brobdin
Gneg Brobdin
А кроме Ницой что, никто ничего не заметил?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel