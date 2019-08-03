"Дякую Богданові!" Ніцой забила на сполох через "відставку" голови ОПУ Зеленського

Українська письменниця Лариса Ніцой назвала українців "нечитаючою нацією" та закликала Міністерство освіти зібратися на термінову нараду з приводу зміни шкільної програми.

Відповідний пост вона опублікувала у своєму Facebook у зв'язку з заявою глави ОПУ Андрія Богдана, яку нещодавно розповсюдили низка українських ЗМІ.

"Дякую Богданові за його заяву. "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання". Справді, дякую. Він мимоволі оголив задавнену проблему. Може, нарешті ж країна прозріє: у нас величезна проблема – ми нечитаюча нація. Ми не змогли навіть одне речення дочитати до кінця!" – написала письменниця.

Заява Андрія Богдана Facebook Лариси Ніцой

За її словами, з першого погляду на цю заяву зрозуміло, що вона - "жарт, фейк, тролінг", але нечитання призводить до невміння аналізувати елементарне. Тому українське суспільство є "проблемним".

"Сьогодні Україна не змогла прочитати до кінця в заяві Богдана одне речення. Україна його не дочитала. Це реальна катастрофа", – наголосила Ніцой.

Вона вважає, що українцям варто наслідувати процвітаючі країни у пропаганді книг, а також необхідно змінювати шкільну програму з метою привчання дітей до осмислення й аналізу прочитаного.

"Висловлюю величезне занепокоєння та звертаюся до майбутнього міністра освіти, хто б ним не був. Перше, що треба зробити – зібратися на нараду з Академією педагогічних наук", - вважає Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой висловила своє обурення у зв'язку з підвищеною увагою президента Володимира Зеленського та його оточення до створення умов для розвитку російської мови. Вона застерегла главу країни від необачних кроків і нагадала про долю Януковича.

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