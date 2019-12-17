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17 грудня • оновлено в 11:20
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"Дякую!" Антоненко із СІЗО звернувся до матері Шеремета

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Підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко написав листа матері вбитого журналіста.

Послання у Facebook опублікувала директорка гурту Riffmaster Поліна Іванова. У тексті Антоненко спростував свою причетність до вбивства Шеремета.

"Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винен, щоб не говорили люди зверху. Це все брехня! Повна. Я дякую матері Павла Шеремета за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди. З повагою до всіх і співчуттям до мами Павла Шеремета", – написав він.

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Лист

Лист

Facebook Полина Иванова

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Андрій Антоненко (Riffmaster)
Місце
Україна
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