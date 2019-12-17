"Дякую!" Антоненко із СІЗО звернувся до матері Шеремета

Підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко написав листа матері вбитого журналіста.
Послання у Facebook опублікувала директорка гурту Riffmaster Поліна Іванова. У тексті Антоненко спростував свою причетність до вбивства Шеремета.
"Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винен, щоб не говорили люди зверху. Це все брехня! Повна. Я дякую матері Павла Шеремета за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди. З повагою до всіх і співчуттям до мами Павла Шеремета", – написав він.
Лист
Facebook Полина Иванова
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.
Підозра за статтею 115 (Умисне вбивство) пред'явлено: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster) ; волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.
Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами в розслідуванні вбивства Шеремета.
За рішенням суду, Яну Дугарь відправили під домашній арешт. Кузьменко та Антоненка взяли під варту до 8 лютого.
Андрій Антоненко на суді заявив, що не винен. Він також вказав на відмінності між собою і підозрюваним із камер спостереження.
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