"Дякуємо!" У "ДНР" оконфузилися з українською мовою

Деякі касові апарати в "ДНР", зокрема в Донецькій телерадіокомпанії "ГЛОБУС", видають чеки, надруковані українською мовою.

І це при тому, що керівництво "республіки" з кожних трибун кричить про цінності "русского міра" і ненависті до всього українського", написав у блозі на OBOZREVATEL донецький блогер Макс Баринов.

"Ось такий касовий чек видають у Донецькій телерадіокомпанії "ГЛОБУС". Нижня частина українською мовою, а апофеозом всього є "ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ!". І це при тому, що в "ДНР" постійно трублять про нашу незалежність від України, віру в свої цінності, мову, культуру і "русскій мір". Де ж ваша ненависть до української мови? Чи у вас просто не вистачає грошей, щоб поміняти програму в касовому апараті?", – іронізує блогер.

Чек в "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" знову зірвали перемир'я на Донбасі. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із автоматичного гранатомета і стрілецької зброї. Є загиблі.

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