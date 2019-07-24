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"Дякуємо!" У "ДНР" оконфузилися з українською мовою

21.1т Читати матеріал російською

Деякі касові апарати в "ДНР", зокрема в Донецькій телерадіокомпанії "ГЛОБУС", видають чеки, надруковані українською мовою.

І це при тому, що керівництво "республіки" з кожних трибун кричить про цінності "русского міра" і ненависті до всього українського", написав у блозі на OBOZREVATEL донецький блогер Макс Баринов.

"Ось такий касовий чек видають у Донецькій телерадіокомпанії "ГЛОБУС". Нижня частина українською мовою, а апофеозом всього є "ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ!". І це при тому, що в "ДНР" постійно трублять про нашу незалежність від України, віру в свої цінності, мову, культуру і "русскій мір". Де ж ваша ненависть до української мови? Чи у вас просто не вистачає грошей, щоб поміняти програму в касовому апараті?", – іронізує блогер.

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Чек в "ДНР"

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Макс Баринов
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Новини Донбасу українська мова
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Молодец "блогер", увидел оплошность и указал на неё. Теперь исправят.
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Ржунимагу Феофан, за пять лет не получилось, а теперь то заживут.)
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Тому що Донецк це Україна!!!
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Shelby Ashlyn
Shelby Ashlyn
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