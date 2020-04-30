Дядько пив, бив і приставав: друг сім'ї розкрив несподівані подробиці про життя матері і дочки з Харківщини
Близький друг сім'ї мешканки Харківської області Тетяни П'янової, яка нібито відрізала голову своїй 11-річній доньці Христині, розповів, що відносини між матір'ю і дитиною були хороші.
За його словами, Тетяна нібито обожнювала свою дочку, на всі свята вони разом кудись їздили, часто один одному готували, вона відвідувала всі шкільні збори і завжди "переживала за те, щоб Христина не гуляла допізна", пише "Типовий Харків".
Чоловік, який побажав залишитися анонімом, розповів, що загибла Христина – дочка Тетяни від першого шлюбу. Після розлучення Тетяна з дитиною переїхали в Подвірки, жили з батьком і братом Тетяни – Антоном. Після смерті батька Тетяна і її брат Антон поділили будинок навпіл, і продовжували жити разом.
За його словами, Тетяна не була в запоях, а випити могла "максимум на свята". До наркоманів і наркотиків ставлення у неї "презирливе".
Разом з тим, дядько Христини Антон навпаки – багато пив, виносив з дому каструлі і сковорідки, щоб здати їх на металобрухт. До нього нібито постійно ходили його друзі для спільних пиятик. Антон, за словами друга сім'ї, крав консервацію у сусідів, між ним і Тетяною часто були скандали.
Більш того, як розповів друг сім'ї, Антон приставав до маленької Христини, постійно "кликав полежати разом і міг вщипнути за попу" .Також, за його словами, Антон неодноразово бив Тетяну, вона викликала поліцію, але реакції від правоохоронних органів не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
несамовиту оголену жінку з пакетом, в якому лежала людська голова, затримали 30 квітня о 05:30 в Харкові.
При цьому вона кидалася на поліцейських. У гонитві брало участь чотири екіпажі поліції.
Виявилося, що в пакеті знаходилася голова дочки-підлітка неадекватної жінки. Обезголовлене тіло дівчинки виявив її дядько і заявив у поліцію.
Особу жінки, яку затримали у Харкові з відрізаною головою неповнолітньої дочки, вже встановлено. Нею виявилася 38-річна жителька села Подвірки Тетяна Пьянова.
Дядько убитої дав свідчення поліції. Він розповів, що сім'я жила бідно, але жінка постійно працювала. Що стосується загиблої дитини, то дівчинка, як стверджує чоловік, завжди добре виглядала.
Вбивство шокувало і сусідів сім'ї. За їхніми словами, жінка була осудною і від неї ніхто такого не очікував.