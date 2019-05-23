"Двовладдя і розподіл": у ПЦУ відкрили таємницю конфлікту Філарета й Епіфанія

Інформація про те, що на першому Синоді духовенство хотіло змістити патріарха Філарета — не відповідає дійсності.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив митрополит Львівський Макарій (Малетич) – колишній предстоятель УАПЦ (Української автокефальної православної церкви). Він особисто був присутній на зборах.

"Був. І скажу, що тому священикові після таких слів потрібно сповідатися і каятися в сказаному. Я заявляю, що навіть розмови не було про відсторонення владики Філарета. Інші архієреї вам те саме скажуть. Були інші питання. Зокрема, митрополит Вінницький і Барський Симеон (перейшов від УПЦ до ПЦУ. — Ред.) говорив, що місто Київ потрібно закріпити за предстоятелем Епіфанієм, а Київську єпархію — за владикою Філаретом, на що той відповів: "Епіфаній матиме те, що до цього часу мав". І митрополит Епіфаній не тільки погодився, а стримував митрополита Симеона, митрополита Іоанна Черкаського і Чигиринського, а також мене, щоб не сперечалися щодо цього питання. Тому владика Філарет повинен подякувати йому", — сказав Макарій.

Епіфаній і Філарет "112"

Він також категорично висловився з приводу розподілу обов'язків між Філаретом і Епіфанієм.

"Треба було тоді митрополита Епіфанія не предстоятелем вибирати, а призначити керівником відділу зовнішніх відносин. Не може предстоятель не займатися церквою, щоб замість нього цим займався неіснуючий патріарх. Мені як єпископу таке навіть боляче чути", — заявив він.

Макарій назвав безглуздим ідею Філарета змінити Статут, щоб замість митрополії вимагати патріархат:

"Церква, яка щойно отримала Томос, повинна не посади ділити, не двовладдя створювати і не Статут міняти, а згуртовувати священиків і парафії, можливо, з церкви, яка не приєдналася. Потім треба пожити разом, прибрати всі суперечки і вже після цього збирати Собор, щоб вносити зміни в Статут".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що насправді УПЦ КП не ліквідована. Він висунув звинувачення на адресу президента Петра Порошенка і глави Помісної церкви України митрополита Епіфанія в обмані, у зв'язку з тим, що вони начебто обіцяли Філарету, що саме він де-факто буде керувати новоствореною церквою. Філарет заявив, що стурбований навислою загрозою над ПЦУ і Томосом про її автокефалію.

За його словами, нова церква може розколотися, а документ про визнання її незалежності Константинополем можуть відкликати.

За словами митрополита Макарія, в 2015 році об'єднання української церкви не відбулися через амбіції патріарха Філарета.

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