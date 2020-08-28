Двом областям України передбачили повне зникнення лісів

За останній рік (із серпня 2019 року по серпень 2020 року) темпи вирубування лісів на Рівненщині пришвидшилися у 2,5 раза, а на Житомирщині – на 20%. За такої динаміки області можуть лишитися без лісу вже через 30 та 38 років відповідно.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного компанією EOS Data Analytics, Інститутом космічних досліджень НАН України та Державним космічним агентством України, передає "Інтерфакс". Згідно з ними, якщо не уповільнити цього тренду, то за зазначений час може бути знищено 1,6 млн га і 2,3 млн га лісу.

"Навіть враховуючи висадку, відновлення лісу займає від 60 до 100 років, залежно від порід дерев", – наголошується в повідомленні EOS Data Analytics.

"Проблема вирубки українських лісів дуже резонансна і часто використовується в маніпуляціях. Передусім за відсутності незалежного інструменту, який гарантував би прозорий контроль змін лісового покриву і відстеження антропогенного чинника, котрий цьому сприяє. Сьогодні, завдяки цифровим технологіям, зокрема супутниковому моніторингу, можна мало не щодня відстежувати зміни, над чим наша команда і працює", – заявив директор із продажу EOS Data Analytics Роман Медведєв.

За його словами, вирубка дерев та іншої рослинності може призвести до важких екологічних проблем, таких як опустелювання, ерозія, зменшення родючості ґрунту, повені та вимирання популяцій диких тварин (зокрема внесених до "Червоної книги"). Це також збільшує ризик повторення катастрофічних пожеж весни 2020 року (у квітні в Житомирській області вогонь знищив п'ять населених пунктів).

Дослідження проводили за допомогою технології супутникового аналізу, яку раніше використовували в рамках програми підтримки прозорого управління земельними ресурсами в Україні (Supporting Transparent Land Governance in Ukraine) з ініціативи Світового банку та за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ та ДБР задокументували масштабну вирубку лісів у держлісгоспах на заході та півночі України за участю посадових осіб господарств.