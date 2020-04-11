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12 квітня • оновлено в 02:43
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Дмитро Федотєнков
Дмитро Федотєнков
Ресторатор Всі статті автора

Двойная реальность карантина: в магазинах не протолкнуться, но рестораны закрыты

44.1т
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Сегодня заехал в Эпицентр. Еле припарковался. Затем выстоял очередь. Минут 20. В полкилометра. Я не шучу. Зашёл внутрь. Почувствовал себя на Казантипе. Последний оплот пофигизма переживает бум торговли, гостеприимства и человеколюбия.

А вчера случайно зашел в АТБ .Открыл дверь и закрыл. Там аншлаг - затопчут. Друзья, а что это вообще за карантинная сублимация? Двойная реальность, когда одних отправили на принудительную производственную изоляцию, а другим открыли двери.

И это пост не о коронавирусе, потому что лучшего места заразиться, чем эти очаги торговли трудно найти.

Теперь по делу. Премьер Шмыгаль анонсировал план-график расконсервации карантина. Это будет в мае, и по этапам. О работе ресторанов в его заявлении ни слова. Есть большие рестораны. С большими летними верандами. Сейчас начинается сезон летних веранд. Позвольте им начать работу. На верандах можно расставить столики далеко друг от друга. Ввести квотированное посещение по брони, и начать работа в таком ключе. Наберитесь мужества и сделайте такой шаг. Из 500000 новых рабочих мест одним ударом сразу добавите 100000. Ни одним эпицентром с карантином бороться.

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Автор
Дмитро Федотєнков Дмитро Федотєнков
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Дмитрия Федотенкова
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Julius Evola
Julius Evola
Дуркаине уже ничего не поможет
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Пью Вонючка
Пью Вонючка
Julius Evola, не переживай, параше тоже
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
".. москалi не розумiють, що якщо нам дадуть багато грошiв, ми станемо непереможними..", - В. Вятрович. ))
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
без ресторанов дети будут,а вот рынки нех.было закрывать,это однозначно,в магазине затхлом не заразишся,а на открытом воздухе базара получается да,где логика?ну и те же рабочие места.
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