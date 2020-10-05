У Запоріжжі "накрили" канал збуту психотропів через Telegram: вилучено товар на 24 млн гривень

Двоє мешканців Запоріжжя організували наркобізнес, виготовляючи та продаючи по всій території України психотропні речовини через Telegram-канал.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили психотропних речовин та прекурсорів орієнтовною вартістю 24 мільйони гривень. Наразі одного зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Іншому учаснику незаконних оборудок слідчі поліції готуються вручити підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо арешту будинків, автомобілів та іншого майна фігурантів з подальшою конфіскацією.

До злочинної діяльності виявилися причетними двоє мешканців Запоріжжя. На території області вони створили нарколабораторію, де у великих масштабах виготовляли психотропні речовини та збували їх по всій території України. Замовлення приймали у месенджері, а після оплати надсилали товар клієнтам поштовим відправленням.

"За матеріалами ДБН НПУ слідчими Голосіївського управління поліції ГУНП в місті Києві, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №1, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України", – повідомили в поліції.

Там зазначили, що під час 9 санкціонованих обшуків за місцем мешкання, у заміських будинках та у транспортних засобах фігурантів, правоохоронці виявили дві нарколабораторії для виготовлення наркотичних засобів, вилучили майже 550 літрів та 100 кілограмів прекурсорів, понад 15 кілограмів фасованого метадону та метамфетаміну, 70 "марок" та зіп-пакети з PVP-сіллю. Також вилучено обладнання для виготовлення наркотиків, готівку, банківські картки, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених психотропних речовин та прекурсорів на чорному ринку складає 24 мільйони гривень.

За кримінальні діяння зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

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