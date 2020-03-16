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16 березня • оновлено в 13:25
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/ Суспільство

Двоє українців у Польщі заразилися коронавірусом

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У двох українців, які перебувають у Польщі підтвердили наявність коронавірусу Covid-19.

За словами речниці воєводи Сілезького воєводства Аліни Кухажевської, один з українців приїхав до Польщі з Німеччини, а другий – з України, інформує Wprost.pl.

"Пацієнта з інфекційної лікарні в Цєшині ізольовано в домашніх умовах. Його стан нормальний, він повернувся з Німеччини. Другий пацієнт, який перебуває у лікарні в місті Тихи, приїхав з України й там, ймовірно, було джерело зараження", – повідомила Кухажевська.

Двоє українців у Польщі заразилися коронавірусом

Зазначимо, на польсько-українському кордоні станом на понеділок, 16 березня, спостерігаються черги вантажного транспорту. Зокрема, за даними Бещадського відділу прикордонної служби Польщі, на в’їзд в Україну на пункті пропуску Корчова-Краківець очікує 400 фур, а з України в Польщу – 300 вантажних автомобілів.

Загалом кількість заражених на коронавірус у Польщі зросла до 150 осіб, троє людей померли.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус запідозрили в семи областях України. Жорсткі обмеження ввели в Івано-Франківську, Львові та Одесі. У містах закрили все, крім продуктових магазинів, аптек і заправок.

Опівночі понеділка, 16 березня, Україна закрила майже сотню пунктів пропуску через карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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Автор
Гліб Іванов
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
О чем и речь. И теперь вся эта зараза заполонит Украину.
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