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13 березня • оновлено в 02:41
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Двоє поранених біля Пісків бійців ЗСУ перебувають в реанімації. Відео 18+

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Троє військовослужбовців ЗСУ, які отримали поранення під час атаки терористів на Донбасі 10 березня, перебувають у важкому стані.

Головний лікар Обласної клінічної лікарні імені Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко розповів "5 каналу", що всього до них евакуювали шістьох поранених, троє з яких ще перебувають в реанімації.

Кома, ампутація: лікарі розповіли про стан поранених бійців ЗСУ

Скріншот відео "5 каналу"

За його словами, життя цих трьох бійців підтримують апарати штучного дихання. Одному з них ампутували ногу, але на нього чекає ще кілька операцій. У більшості пошкоджений зір, офтальмологи намагаються його врятувати.

"Троє хлопців, які надійшли до нас два дні тому – у тяжкому стані, на апаратах штучної вентиляції легенів. У одного були великі проблеми з ногою. Лікарі після консиліумів пішли на ампутацію. Проблемні питання по руці, ми все ще приймаємо необхідні заходи, щоб її зберегти. Двоє інших бійців у важкій комі", – уточнив Риженко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня внаслідок обстрілу з боку російських найманців в районі населеного пункту Піски загинуло двоє бійців ООС і дев'ятеро отримали поранення. Найбільші втрати ЗСУ понесли під час атаки на військову вантажівку, в яку влучила протитанкова ракета – двоє загиблих і восьмеро поранених.

Полеглими воїнами виявилися 35-річний Андрій Ведештн і 34-річний Віктор Солтис.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Дніпро
Теги
військові ООС Збройні сили України
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