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22 жовтня • оновлено в 19:04
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"Де не треба свиню їсти": з'явилися нові подробиці життя "двійника" Зеленського

2.3т Читати матеріал російською

Узбекистанець Умід Ісабаєв, якого росЗМІ назвали "двійником" президента України Володимира Зеленського, заявив, що хотів би стати гумористом.

Про це чоловік, який працює маляром у Москві, розповів проекту Mash. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі видання (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Він зазначив, що хотів би стати учасником російського телешоу Comedy Club і смішити людей. "Мені б сподобалася така робота", – сказав він.

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Володимир Зеленський і Умід Ісабаєв

Володимир Зеленський і Умід Ісабаєв

Колаж

Ісабаєв також жартома запропонував підміняти Зеленського на важливих зустрічах і грати у фільмах – але тільки "не там, де треба свиню їсти".

Чоловік додав, що міг би замінити президента України, оскільки "теж погано розмовляє українською мовою".

Умід Ісабаєв

Умід Ісабаєв

Скрін відео Mash

Відзначимо, раніше Умід Ісабаєв зізнався, що довгий час "не мав ні найменшого поняття", хто такий Володимир Зеленський. Чоловік став відомим у мережі завдяки фото з метро.

 

Раніше OBOZREVATEL публікував інформацію про всіх наразі відомих двійників президента РФ Володимира Путіна. Всього їх семеро.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
видео курйоз Новини Росії
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