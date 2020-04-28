65% медпрацівників вважають незадовільною діяльність влади у підготовці до епідемії коронавірусу.

Про це йдеться у результатах опитування, яке провели дослідницька компанія "Active Group" спільно з Асоціацією міст України.

На запитання "Як ви оцінюєте за п’ятибальною шкалою ефективність роботи центральної влади щодо боротьби з пандемією?" 32,5% поставили оцінку "1", ще 32,5% – оцінку "2". Ще більше опитаних медиків, 69,5%, відчувають себе у небезпеці на робочому місці.

55,8% опитаних відзначили незадовільне забезпечення медзакладів масками, 63,3% – захисними окулярами. 70,4% незадовільно оцінили забезпеченість лікарень захисними костюмами. 61,8% опитаних медпрацівників відзначила, що їхня заробітна плата під час карантину не змінилась, а 29,3% повідомили, що зарплата зменшилась.

53,9% опитаних медиків вважають обов’язковим проведення масового тестування населення на коронавірус. 56,4% медичних працівників позитивно оцінюють результати першого етапу медреформи.

Заходи, які були впроваджені урядом президента Володимира Зеленського з 1 квітня 2020 року у рамках другого етапу, більше половини медиків оцінюють незадовільно.

Опитування проведене методом анкетування з 13 по 20 квітня 2020 року по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Медичні працівники заповнювали анкету онлайн. Респондентів було ідентифіковано як медичних працівників, проте решта даних – анонімна. Вибірка: репрезентативна за віком і статтю згідно даних статистики віку і статі медичних працівників, географією, роботою у певній ланці медичної допомоги, формою власності лікарського закладу.

Обсяг вибірки: 4510 респондентів. Похибка вибірки не більше 1,4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 80% працівників станції екстреної медичної допомоги міста Біла Церква Київської області готові звільнитися, залишивши понад 300 тисяч городян без швидкої допомоги.