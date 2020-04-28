65% медпрацівників вважають незадовільною діяльність влади у підготовці до епідемії коронавірусу.
Про це йдеться у результатах опитування, яке провели дослідницька компанія "Active Group" спільно з Асоціацією міст України.
На запитання "Як ви оцінюєте за п’ятибальною шкалою ефективність роботи центральної влади щодо боротьби з пандемією?" 32,5% поставили оцінку "1", ще 32,5% – оцінку "2". Ще більше опитаних медиків, 69,5%, відчувають себе у небезпеці на робочому місці.
55,8% опитаних відзначили незадовільне забезпечення медзакладів масками, 63,3% – захисними окулярами. 70,4% незадовільно оцінили забезпеченість лікарень захисними костюмами. 61,8% опитаних медпрацівників відзначила, що їхня заробітна плата під час карантину не змінилась, а 29,3% повідомили, що зарплата зменшилась.
53,9% опитаних медиків вважають обов’язковим проведення масового тестування населення на коронавірус. 56,4% медичних працівників позитивно оцінюють результати першого етапу медреформи.
Заходи, які були впроваджені урядом президента Володимира Зеленського з 1 квітня 2020 року у рамках другого етапу, більше половини медиків оцінюють незадовільно.
Опитування проведене методом анкетування з 13 по 20 квітня 2020 року по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Медичні працівники заповнювали анкету онлайн. Респондентів було ідентифіковано як медичних працівників, проте решта даних – анонімна. Вибірка: репрезентативна за віком і статтю згідно даних статистики віку і статі медичних працівників, географією, роботою у певній ланці медичної допомоги, формою власності лікарського закладу.
Обсяг вибірки: 4510 респондентів. Похибка вибірки не більше 1,4%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 80% працівників станції екстреної медичної допомоги міста Біла Церква Київської області готові звільнитися, залишивши понад 300 тисяч городян без швидкої допомоги.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".