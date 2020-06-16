Дві області України знову перейшли позначку в 100 хворих на коронавірус за день

Львівська та Рівненська області продовжують лідирувати серед регіонів України за кількістю виявлених нових випадків інфікування коронавірусом.

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За останню добу діагноз COVID-19 там лабораторно підтвердили в 139 і 104 пацієнтів відповідно. На цьому під час брифінгу наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, не відстає від двох лідерів іще одна область – Волинська, де цього разу зареєстрували 61 новий випадок зараження вірусом.

Зокрема, згідно з даними сайту РНБО, на Львівщині коронавірусом загалом заразилися 3072 особи, із них 96 померли і 639 змогли побороти хворобу.

Дані щодо захворюваності на COVID-19 в областях

Тоді як у Рівненській області з початку пандемії було виявлено 2473 випадки COVID-19, а також зареєстровано 47 смертей. Водночас 1379 пацієнтів вилікувалося.

Дані щодо захворюваності на COVID-19 в областях

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що різкий стрибок захворюваності на коронавірус в Україні пов'язаний із пом'якшенням карантину та недотриманням багатьма громадянами заходів безпеки.