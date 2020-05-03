Дві області України позбулися коронавірусу: відзначений прогрес

За останню добу, 2 травня, в Донецькій і Луганській областях не зафіксували нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомили на сторінці Центру громадського здоров'я в Facebook. Варто відзначити, що дані з тимчасово-окупованих територій відсутні.

Дві області України позбулися коронавірусу pravda.com.ua

Так, із початку поширення захворювання в Донецькій області підтвердили 70 випадків захворювання, один з яких летальний. У Луганській області коронавірусом захворіли 37 осіб.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Одеська область вийшла в лідери з поширення коронавірусу COVID-19 в Україні.

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