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3 травня • оновлено в 23:15
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Дві області України позбулися коронавірусу: відзначений прогрес

16т
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За останню добу, 2 травня, в Донецькій і Луганській областях не зафіксували нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомили на сторінці Центру громадського здоров'я в Facebook. Варто відзначити, що дані з тимчасово-окупованих територій відсутні.

Дві області України позбулися коронавірусу

Дві області України позбулися коронавірусу

pravda.com.ua

Так, із початку поширення захворювання в Донецькій області підтвердили 70 випадків захворювання, один з яких летальний. У Луганській області коронавірусом захворіли 37 осіб.

Дві області України позбулися коронавірусу: відзначений прогрес

Як писав OBOZREVATEL раніше, Одеська область вийшла в лідери з поширення коронавірусу COVID-19 в Україні.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Луганськ
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Так там и тварей росейских "не зафиксировано"!
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