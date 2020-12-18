Дві області України потрапили до списку найнебезпечніших місць в світі

Донецька і Луганська області України потрапили до списку найнебезпечніших в світі місць для подорожей, що складається міжнародною організацією International SOS.

На відповідній інтерактивній карті Travel Risk Map ці регіони позначені червоним кольором. Рівень небезпеки в них оцінюється як "надзвичайний".

Це пов'язано з тим, що на частині території двох українських областей з 2014 року ведуться бойові дії і гинуть люди через військову агресію Росії.

У регіонах з таким високим рівнем ризику державний контроль, закон і порядок можуть бути мінімальними або повністю відсутні. Також тут можуть не функціонувати державні служби і транспортне сполучення. А життю і здоров'ю мандрівників в таких місцях можуть загрожувати напади з боку озброєних угруповань.

За інформацією ООН, наданою за запитом "Радіо Свобода", з квітня 2014 року до середини літа 2020 року кількість убитих на території Донбасу склала 13 100 – 13 300 осіб, з них не менше 3367 цивільних осіб. поранення різного ступеня отримали 29 500 – 33 500 людей.

Решта території України на карті Travel Risk Map забарвлена в жовтий колір, що відповідає середньому рівню ризику.

Найнебезпечнішими для подорожей місцями також названі Сирія, північна частина Іраку, Сектор Газа, Афганістан, деякі регіони Пакистану, Сомалі, Лівія, Ємен, Південний Судан, ЦАР, Малі, схід Конго і північний схід Нігерії.

Найбезпечніше подорожувати в Норвегії, Данії, Фінляндії, Ісландії, а також до Швейцарії, Словенії та Люксембургу.

Карта небезпечних місць для подорожей Travel Risk Map

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі 17 грудня влаштували масовані обстріли позицій Збройних сил України і поранили одного захисника. Вони застосовували заборонену снайперську зброю і артилерію. Всього протягом 17 грудня ворог вдався до порушення режиму тиші вісім разів