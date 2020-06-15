Дві області України показали рекордний приріст хворих на COVID-19 за добу: рахунок пішов на сотні

У Закарпатській та Львівській області стався спалах коронавірусу (COVID-19). За дві доби було зафіксовано понад 300 нових випадків зараження.

Так, на Закарпатті було встановлено антирекорд – 126 підтверджених випадків інфікування, повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

"Переважно хворіють ті, хто нехтує карантинними обмеженнями: беруть участь в масових заходах, не дотримуються соціальної дистанції, режиму масконосіння тощо", – відмічено в повідомленні.

Карантин в Україні

Епіцентром спалаху стало село Стройне Свалявського району – у 36 заражених діагностували ускладнену форму COVID-19 у вигляді пневмонії – запалення легенів.

Також нові випадки зараження зафіксовані в Іршаському районі в селах Заріччя та Кушниця. У селі Люта Великоберезнянського району захворіло більше десяти працівників швейного цеху. Через спалах в області було вирішено посилити контроль за виконанням протиепідемічних заходів.

На Львівщині на минулу добу, 14 червня COVID-19 підтвердили ще в 136 осіб, а раніше – у 139, повідомив в Facebook заступник головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник.

За його словами, в лікарні знаходився 191 хворий, з них: 132 – з підтвердженим діагнозом COVID-19, серед яких 27 – медичні працівники, ще 59 – з підозрою на COVID-19, з них семеро медиків. Вік пацієнтів: 77% – 50 років і старше, 23% – 18-50 років.

"Стан хворих у відділеннях переважно важкий, отримують медичну допомогу. У відділенні інтенсивної терапії – вісім хворих. На ШВЛ знаходиться одна пацієнтка (у віці 66 років), у важкому стані, з ускладненнями основного захворювання і супутніми хворобами", – повідомив Берник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Львівська область встановила антирекорд по COVID-19.