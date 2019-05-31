"Двері заблокували": з "Інтерсіті" сталася НП дорогою до Києва

Швидкісний поїзд "Інтерсіті" сполученням Дніпро — Київ в п'ятницю, 31 травня, зламався на шляху до столиці.

Про надзвичайну подію повідомив пасажир Андрій Палкін на сторінці у Facebook, уточнивши, що аварія сталася в районі селища Карнаухівка Дніпропетровської області.

"Стали в полі. Контактний провід обірваний, поїзд продовжувати рух не може, двері забоковані. Жесть", — написав він.

Поїзд "Інтерсіті" 24 канал

Пізніше пасажир у коментарі до посту зазначив, що поїзд рушив і прибуде із запізненням.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в холодну погоду поїзди "Інтерсіті" зазнають труднощів у роботі. В січні на маршруті Запоріжжя — Київ поїзд зупинився через ускладнення погодних умов.

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