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"Два янголи": загибель двох захисників України на Донбасі торкнула мережу

1.8т Читати матеріал російською

У мережі опублікували зворушливі фото загиблих на Донбасі військових Збройних сил України.

Знімки Собка Віталія і Курбатова Тихона в Facebook виклала Галина Абрам`юк.

"Два янголи. Собко Віталій, морпех 35-го ОБрМП. У ВСУ з 2017 року. Родом з села Нападівка Лановецького району Тернопільської області. Залишилися батьки, в сім'ї є ще двоє молодших дітей", – йдеться в повідомленні.

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Також опубліковано фото Курбатова Тихона, командира взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади. У загиблого героя залишилися батьки.

Віталій Собко

Віталій Собко

Facebook

Тихон Курбатов

Тихон Курбатов

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня в результаті обстрілу терористів на Донбасі загинув військовослужбовець 35-ї бригади морської піхоти Збройних сил України Віталій Собко.

Також в цей день загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Генеральний штаб ЗСУ Донбас соцмережі
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Минус два хероя- это несколько спасённых жизней мирных жителей Донбасса... Это несколько не сгоревших там хат.... Нормальный обмен...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Донбасс успокоил очередных пидopгoв свeта и отправил для прохождения дальнейшей службы, в небесную CKOТНЮ!!!
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