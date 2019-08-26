"Два янголи": загибель двох захисників України на Донбасі торкнула мережу

У мережі опублікували зворушливі фото загиблих на Донбасі військових Збройних сил України.

Знімки Собка Віталія і Курбатова Тихона в Facebook виклала Галина Абрам`юк.

"Два янголи. Собко Віталій, морпех 35-го ОБрМП. У ВСУ з 2017 року. Родом з села Нападівка Лановецького району Тернопільської області. Залишилися батьки, в сім'ї є ще двоє молодших дітей", – йдеться в повідомленні.

Також опубліковано фото Курбатова Тихона, командира взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади. У загиблого героя залишилися батьки.

Віталій Собко Facebook

Тихон Курбатов Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня в результаті обстрілу терористів на Донбасі загинув військовослужбовець 35-ї бригади морської піхоти Збройних сил України Віталій Собко.

Також в цей день загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов.

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