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"Два тижні під наркотиками?" Захарова вразила мережу зізнанням про анексію Криму

3.1тЧитати матеріал російською

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова розповіла, що анексія Криму сталася в той час, коли над Москвою навис ефект гало – оптична ілюзія подвійного сонця.

Спогадами вона поділилася в Facebook і нарвалася на глузування користувачів.

"Ніколи не забуду, як в лютому-березні 2014 року регулярно над Москвою можна було помітити ефект галоколи навколо сонця з'являються кола. Побачити таке – не екзотика. Але щоб кожен день протягом кількох тижнів, не можу пригадати", – написала вона .

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Марія Захарова

Марія Захарова

Lenta.ru

За словами Захарової, кожен день вона бачила ртутне сонце в подвійному контурі. "Я ніколи більше такого в Москві не спостерігала. Такими я запам'ятала ті дні: тривожні, повні невідворотності, величні. Так трапився Крим", – підсумувала вона.

Безглузда розповідь тут же викликала реакцію в мережі. Так, український політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі написав: "Спікер руссоМЗС Маша Захарова зізналася, що анексія Криму відбувалася в стані глибокого наркотичного сп'яніння".

"Два тижні під наркотиками?" Захарова вразила мережу зізнанням про анексію Криму
"Два тижні під наркотиками?" Захарова вразила мережу зізнанням про анексію Криму

Користувачі також долучилися до обговорення в коментарях, дивуючись розповіді Захарової.

"Тобто, найбільшу підлість у своїй історії ми зробили через вплив сонячного гало? Не думаю, що таке виправдання підійде, коли наш народ постане перед Творцем", "Маріє Володимирівно, не зловживайте! Після двох тижнів галюцинацій, печінка не відновлюється" , "Маріє, ось навіть боженька знаки подавав, не треба цього робити, розуму наберіться", – зіронізували в коментарях.

"Два тижні під наркотиками?" Захарова вразила мережу зізнанням про анексію Криму
"Два тижні під наркотиками?" Захарова вразила мережу зізнанням про анексію Криму
"Два тижні під наркотиками?" Захарова вразила мережу зізнанням про анексію Криму
"Два тижні під наркотиками?" Захарова вразила мережу зізнанням про анексію Криму
"Два тижні під наркотиками?" Захарова вразила мережу зізнанням про анексію Криму
"Два тижні під наркотиками?" Захарова вразила мережу зізнанням про анексію Криму
"Два тижні під наркотиками?" Захарова вразила мережу зізнанням про анексію Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова заявила, що має українське коріння, оскільки у неї половина сім'ї з українським прізвищем.

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Тема
анексія Криму
Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Захарова тонко потроллила бандеровцев. На Украине истерика!
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0
3
Виня Ксения
Виня Ксения
Чугункин Клим, чугунок на ватной башке не жмет?
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Да, ''бояра'' чітко косить ряди ср...лизів В.Пу.
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