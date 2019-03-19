"Два тижні під наркотиками?" Захарова вразила мережу зізнанням про анексію Криму

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова розповіла, що анексія Криму сталася в той час, коли над Москвою навис ефект гало – оптична ілюзія подвійного сонця.

Спогадами вона поділилася в Facebook і нарвалася на глузування користувачів.

"Ніколи не забуду, як в лютому-березні 2014 року регулярно над Москвою можна було помітити ефект гало – коли навколо сонця з'являються кола. Побачити таке – не екзотика. Але щоб кожен день протягом кількох тижнів, не можу пригадати", – написала вона .

Марія Захарова Lenta.ru

За словами Захарової, кожен день вона бачила ртутне сонце в подвійному контурі. "Я ніколи більше такого в Москві не спостерігала. Такими я запам'ятала ті дні: тривожні, повні невідворотності, величні. Так трапився Крим", – підсумувала вона.

Безглузда розповідь тут же викликала реакцію в мережі. Так, український політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі написав: "Спікер руссоМЗС Маша Захарова зізналася, що анексія Криму відбувалася в стані глибокого наркотичного сп'яніння".

Користувачі також долучилися до обговорення в коментарях, дивуючись розповіді Захарової.

"Тобто, найбільшу підлість у своїй історії ми зробили через вплив сонячного гало? Не думаю, що таке виправдання підійде, коли наш народ постане перед Творцем", "Маріє Володимирівно, не зловживайте! Після двох тижнів галюцинацій, печінка не відновлюється" , "Маріє, ось навіть боженька знаки подавав, не треба цього робити, розуму наберіться", – зіронізували в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова заявила, що має українське коріння, оскільки у неї половина сім'ї з українським прізвищем.

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