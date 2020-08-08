Від COVID-19 допоможуть два щеплення, імунітет мають не більше ніж 5% українців, – імунологиня

Щеплення від грипу і пневмококової інфекції можуть допомогти в ситуації з коронавірусом. COVID-19 не схожий на респіраторну вірусну інфекцію і про його сезонність говорити не доводиться.

Нинішній рівень захворюваності в Україні, коли щодня фіксується близько тисячі нових випадків, збережеться і в серпні. Другу хвилю коронавірусу й довгострокові наслідки захворювання для організму поки прогнозувати рано.

Про це та інше в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка-імунологиня, докторка медичних наук, професорка Алла Волоха.

– Головний санлікар Ляшко заявив, що щеплення від грипу частково може допомогти і проти COVID-19. За його словами, вакцинація проти грипу убезпечить від повторного зараження коронавірусом. Чи згодні ви з таким висновком? Якщо так, які ще щеплення можуть певною мірою полегшити перебіг коронавірусної хвороби?

– Що мав на увазі Ляшко? У чому особливість щеплення? Якщо ми щепимося в сезон грипу, ми не хворіємо. Але якщо ми хворіємо на грип, то не можемо сказати, це грип чи COVID-19. Але в разі вакцинації ми можемо бути точно впевнені, що хворіємо не на грип.

Знову ж таки, можливе одночасне інфікування і грипом, і коронавірусом, і це, звичайно, може істотно погіршити ситуацію. Тому що і грип може мати важкий перебіг, і COVID-19 дати розвиток пневмонії. Можлива дуже складна, навіть реанімаційна ситуація.

У цьому сенсі вакцинація від грипу знижує ризик. Навіть якщо людина захворіє на грип, вона буде хворіти легше.

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– Що ще може полегшити ситуацію напередодні осіннього сезону гострих респіраторних захворювань?

– Тут складно сказати. Якщо людина ходить у масці, то це попереджає інфікування і COVID-19, і сезонними ГРЗ. По суті, це все-таки зменшення ймовірності інфікування й іншими респіраторними інфекціями.

Ми не можемо захиститися від інших вірусів, щеплень немає. Але вони все-таки мають не такий важкий перебіг і не такі небезпечні, як грип.

– Ви вже згадали про пневмонію. Є щеплення від пневмококової інфекції. Чи слід її теж робити як профілактичний захід?

– Рутинно, у звичайній ситуації це щеплення рекомендується не всім. За календарем щеплень у всіх розвинених країнах і навіть у багатьох країнах третього світу проводиться вакцинація дітей проти пневмокока. А в такому разі діти захищені від пневмонії.

До того ж щеплення захищає дітей раннього віку від менінгіту і важких отитів. Але якщо діти не прищеплювалися, то в молодих дорослих людей зазвичай немає такої загрози розвитку пневмонії.

Рутинне щеплення рекомендується людям після 65 років, наприклад, за європейським і американським календарем щеплень, оскільки в них підвищується ризик розвитку пневмонії.

Окрім того, що щеплення від пневмокока рекомендується дітям і людям похилого віку, воно також потрібне і групам ризику. Є досить велика кількість людей із хронічними захворюваннями легень, печінки, нирок, які можуть загрожувати розвитком пневмонії.

Але можуть захистити себе від пневмокока й інші. Великою мірою, це ймовірно. Тим паче, що щеплення робиться одноразово, один раз у житті.

Вакцинація від грипу знижує ризик "реанімаційної" ситуації під час захворювання на COVID-19

– Тобто якщо доросла людина прищепилася від пневмокока, у неї не буде пневмонії в разі зараження коронавірусом?

– Ні, не зовсім так. Пневмококова пневмонія – це пневмонія, яка викликається пневмококом. Якщо людина захворіє на COVID-19, у неї пневмонія може розвиватися внаслідок дії самого вірусу. Але пневмонія може розвиватися і як ускладнення, як приєднання інших збудників, зокрема й пневмокока.

Потрібно розуміти, що це не стовідсотковий захист від усіх пневмоній. Це захист від найбільш частого збудника бактеріальних пневмоній.

– Не вірусної, а бактеріальної.

– Так. Пневмокок – це бактерія. Найчастіше трапляються саме бактеріальні пневмонії, але хворобу можуть викликати й деякі віруси. Цим характеризується і COVID-19.

– Лікарі озвучують абсолютно різні думки. Одні кажуть, що COVID-19 може стати сезонним, як грип, і тоді вакцинуватися буде потрібно щосезону. Інші впевнені, що COVID-19 не поводиться як сезонне гостре респіраторне захворювання, що він буде циркулювати постійно доти, доки не сформується якийсь колективний імунітет або більшість людей не буде щеплено. Яка ваша думка?

– Напевно, я більше схиляюся до другої. Це дійсно не схоже на сезонну інфекцію. Зараз не сезон грипу, а COVID-19 на всю циркулює й залишається актуальним. Тому, найімовірніше, він буде циркулювати, поки не сформується колективний імунітет. Я думаю, також і вакцинація допоможе його сформувати. Але для цього, звичайно, потрібен час.

– Що стосується колективного імунітету, то, наскільки я розумію, ослаблення карантину якраз сприяє його формуванню?

– Він не так швидко формується, навіть якщо послабити карантин. Потрібно, щоб 60-70% населення мало імунітет. На сьогодні це не більше ніж 5%, і ви розумієте, скільки нам потрібно часу.

Якщо одночасно захворіє велика кількість людей, то з цим не впорається система охорони здоров'я, і тоді ми не зможемо допомогти важким хворим. І в цьому велика загроза.

Звичайно, багато легких і безсимптомних форм, але за різкого сплеску госпіталізація може знадобитися величезній кількості людей, і не завжди вона може бути здійснена вчасно, не завжди допомога може бути надана правильно. Є загроза для важких пацієнтів.

– У НТУ "КПІ ім. Сікорського" займаються математичним прогнозуванням пандемії коронавірусу. За їхніми розрахунками, пік епідемії в Україні ще попереду. До кінця серпня в нас може бути до 115 тисяч випадків зараження, щодня фіксуватиметься 800-1500 нових випадків.

– Воно так і є, ви ж бачите. У середньому тисячу в день ми маємо. Якщо не посилити карантин... А напевно, серйозно посилювати вже ніхто не буде. Багато людей не хоче дотримуватися карантинних обмежень. Тому, мабуть, такий рівень захворюваності буде утримуватися і в серпні.

Усі поїхали у відпустку й вирішили, що вони вже втекли від карантину й від COVID-19, але насправді це не зовсім так.

– До речі, може, ви вже чули останню інформацію про те, що в Туреччині зафіксовано спалах COVID-19. Країна відкрила кордони для туристів...

– Так, це природно. Якщо не дотримуватися певних обмежень, то все відразу зростає.

Усі поїхали у відпустку й вирішили, що вони вже втекли від карантину й від COVID-19

– Чи можна говорити про другу хвилю COVID-19?

– Про хвилі вже особливо не говорять, тому що реально поки йде перша.

– А буде друга?

– Поки що ми не знаємо, коли піде перша. Найімовірніше, це буде просто зростанням захворюваності з певними сезонними коливаннями. Якби в нас було різке зниження захворюваності, а потім різке підвищення, то можна було б говорити про хвилі.

– Останнє запитання – про довгострокові наслідки COVID-19. Лікар-інфекціоніст в Університеті в Вірджинії (США) Вільям Петрі заявив, що в тілі людини є кілька місць, які менш доступні для імунної системи, в яких важче викорінити вірусну інфекцію – центральна нервова система, яєчка і очі.

– Так, це так звані забар'єрні органи. Але зараз немає даних про те, що коронавірус може персистувати (залишатися, чинити опір. – Ред.) надзвичайно довго й викликати якісь хронічні ураження.

Можливо, там коронавірус може зберегтися трохи довше, поки що цього не знаємо. Але щодо інших вірусних інфекцій, то ми не спостерігаємо такого щодо цих забар'єрних органів. Це перше. Друге – не доведено хронічну персистенцію вірусу в організмі.

А те, що можуть бути наслідки... Якщо людина переносить дуже важку пневмонію, якщо вона тривалий час перебуває на апараті ШВЛ, звичайно, їй знадобиться тривалий період стабілізації. І можливо, будуть якісь залишкові явища. Можливо, залишкові явища фіброзу легень.

З іншого боку, це люди з тлом хронічних захворювань. Можливо, для них це може мати якісь наслідки. Але поки що ми не знаємо, поки немає таких віддалених спостережень. Не знаємо, як довго будуть залишатися ускладнення в людей після одужання.