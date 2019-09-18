В Україні військкомати масово судяться з призовниками: кому дадуть термін

Військкомати тепер не просто ведуть полювання на призовників, а й подають у суди. Якщо ще декілька років тому такі справи були поодинокі, то зараз їх десятки. У багатьох випадках суд засуджує молодих людей до 1-2 років умовного терміну.

Але є й досить серйозні вироки. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Позбавили волі на два роки

Досить жорстке рішення ухвалив Самарський суд Дніпропетровська. 23-річного жителя Дніпра Тараса Х. засудили до двох років обмеження волі за те, що він не з'явився до військкомату за повісткою.

Призовники "Сегодня"

Суд не звернув особливої уваги на пояснення призовника. Хлопець пояснив, що 10 квітня 2018 року не прийшов до військкомату, бо ще 4-го числа ліг у лікарню. Там йому повідомили, що він не придатний до служби і навіть на наступний день медустанова надала військкомату відповідні документи. Не допомогли хлопцю і свідчення медика цієї лікарні – він підтверджував, що у призовника проблеми зі спиною.

Суд порахував, що серйозною причиною для того, щоб не з'явитися за повісткою, може бути тільки стихійне лихо, хвороба, яка не дозволяє самостійно пересуватися, або ж смерть близьких. А оскільки хлопець міг самостійно ходити, то зобов'язаний був з'явитися.

Тепер Тараса два роки будуть утримувати в кримінально-виправній установі відкритого типу, без ізоляції від суспільства.

Перші дні в армії Фокус

Поїхав на заробітки до Росії

У Волочанському районі Хмельницької області суд засудив молодого чоловіка до одного року умовно за те, що він ухилявся від служби в армії. У матеріалах справи йдеться, що хлопець 29 жовтня 2018 року не з'явився до місцевого військкомату за повісткою, за яку розписався раніше.

Під час засідання призовник визнав свою провину і нічого не оскаржував. Суд врахував, що раніше він ніяких злочинів не скоював, тому дав йому порівняно м'який термін – рік виправних робіт із відстрочкою також на рік. За цей час молодий чоловік зобов'язаний буде відмічатися у поліції і не виїжджати за межі України без узгодження з правоохоронцями.

Такий самий вирок 25-річному ухильнику виніс і Олександрівський міський районний суд Кіровоградської області. Молодика в березні 2017 року запросили для проходження медкомісії до військкомату і після огляду вручили повістку. Однак 5 квітня він за повісткою не з'явився.

З жовтня в Україні почнеться осінній призов mil.gov.ua

Сам обвинувачений своєї провини не визнав. На суді він сказав, що 5 квітня поїхав до Росії на заробітки, оскільки потрібно було на щось жити. І нічого не знав про те, що його визнали придатним до служби. Тільки в кінці травня, коли він повернувся з заробітків, дізнався від бабусі, що його розшукує військкомат.

Вважаючи, що наступного року йому пришлють нову повістку, він до військкомату не з'явився. Правда, військовий комісар запевняв суд, що хлопець із 2012 року ухиляється від служби, проте його колеги-попередники закривали на це очі.

Відмовився служити в армії

Два роки обмеження волі з відстрочкою на рік – такий вирок виніс Комінтернівський районний суд Одеської області молодому одеситу, який 14 вересня минулого року не з'явився за повісткою.

До цього молодий чоловік навіть написав заяву про відмову служити. Але у військкоматі порахували, що ніяких законних причин для цього у нього не було. В суді хлопець свою провину визнав. Виявилося, що у нього на утриманні є маленька дитина. Тепер він змушений буде постійно відзначатися в поліції, повідомляти про зміну роботи і без дозволу не залишати Україну.

На призовному пункті "Сегодня"

А ось жителя села Попівка Миргородського району Полтавської області звільнили від кримінальної відповідальності за ухилення від служби в армії. Тому що за час судових розглядів парубок уже встиг укласти контракт і проходить військову службу.

Як призовники борються за свої права

Однак далеко не всі призовники погоджуються з вироками та продовжують відстоювати свої права. У багатьох це виходить, головне – зібрати докази. Оскільки, судячи з матеріалів справи, військкомати далеко не завжди чесно оформляють документи.

Призовний пункт на Дарниці в Києві

Так, Львівський апеляційний суд скасував вирок 26-річному львів'янину за ухилення від служби. Не дивлячись на те, що військкомат наполягав на тому, що хлопець порушив закон і не з'явився за повісткою.

Суд взяв до уваги, що найближчим часом призовнику все одно виповниться 27 років, і його вже не можна буде призвати на строкову службу. До того ж адвокат хлопця вказав на те, що насправді повістку він не отримував. Тому що в справі виявилася зовсім інша повістка, а не та, за яку він нібито розписувався.

Також під час судового розгляду представники військкомату стверджували, що призовник нібито не надав призовній комісії документів про відстрочку. Як розповів захисник, хлопця на комісію ніхто не запрошував, тому й документи принести він не міг.

Призовний пункт на Дарниці в Києві

Не відповідає дійсності й те, що призовник був визнаний придатним до служби на медкомісії. Оскільки після її проходження йому видали направлення на лабораторні дослідження. Хлопець їх так і не пройшов, але все одно комісія без цих документів висновки щодо його здоров'я зробити не могла.

У результаті вирок Шевченківського суду Львова – один рік обмеження волі з випробувальним терміном – був скасований, а справу закрили.

Схопили на вулиці і змушували прийняти присягу

Також потрібно зазначити, що під час весняної призовної компанії співробітники військкоматів за підтримки поліції влаштували справжнє полювання на молодь. Хлопців призовного віку буквально хапали на зупинках транспорту, чекали біля виходу з метро, на вокзалах, у барах. Одразу ж звозили до військкоматів, де менш ніж за годину вони проходили медичні комісії, потім їх відправляли на пункти збору.

Військкоми і поліція чекають призовників біля станцій метро Facebook Дмитра Кучера

Родичі хлопців про це дізнавалися вже постфактум. Обурені батьки збиралися біля воріт пунктів збору, але їх до синів не допускали.

Як розповів нам адвокат Олександр Щербина, його підзахисного з Кам'янського представники поліції затримали на зупинці транспорту в столиці. "До нього підійшов поліцейський і сказав, що він схожий на наркомана, і вони повинні провести поверхневий огляд. Після цього його посадили в автомобіль і відвезли до військкомату, а згодом у пункт збору в Дарниці", – говорить він.

Водночас хлопець попереджав співробітників про те, що він приписаний у Кам'янському, і за медичними висновками не придатний до служби. Але ніхто на це не звертав уваги.

У Львові майбутніх солдатів ловили біля нічного клубу

"Двічі Дарницький районний суд Києва виносив постанову про те, щоб хлопця доставили до суду на засідання, але військкомат не виконував цього. Крім того, вони насильно затягли його в автобус і відвезли в "Десну" під Києвом. Там змушували прийняти присягу, але він відмовився, оскільки був не згоден із такими діями.

Ми звернулися до Держбюро розслідувань із приводу того, що людину насильно утримують. Там відкрили справу і викликали нашого підзахисного на допит. Після його свідчень стало зрозуміло, що у військкоматі його документи про проходження медкомісії просто підробили. Зараз він удома, не придатний до служби, а ми звернулися до ЄСПЛ", – додав Щербина.

Всього ж незаконно військкомат утримував хлопця приблизно 2,5 місяці, у нього відібрали телефон і не пускали до нього адвокатів.

Ловити призовників всюди

З жовтня в Україні почнеться новий осінній призов. У військкоматах вже не приховують, що збиратимуть призовників будь-якими доступними їм способами.

Призовники РБК

"На зупинках, на вулицях, у громадських місцях – ми маємо право всюди вручати повістки і відправляти в армію. У нас багато тих, хто ухиляється, будемо з ними працювати", – сказали в одному з районних військкоматів столиці.

Юристи ж попереджають: якщо до вас на вулиці підійшли поліцейські і представники військкомату, то вимагайте складання протоколу на місці, не піддавайтеся і не сідайте з ними в авто нібито для того, щоб проїхати до відділку і встановити особу. Вимагайте адвоката, вам зобов'язані надати його безкоштовного.

Якщо вас все-таки насильно привезли до військкомату, зв'язуйтеся з рідними, викликайте поліцію і фіксуйте, що вас незаконно утримують, не дозволяють скористатися послугами адвоката.

"Зараз поліція ще застосовує такий метод. Вони надсилають повістки людям і запрошують їх прийти до відділку нібито для того, щоб дати пояснення щодо якоїсь справи. Але в повістці навіть не вказано як хто в цій справі проходить молода людина – свідок, потерпілий чи підозрюваний. Тобто просто їх заманюють, щоб передати до військкомату. Не ведіться на це", – стверджує Олександр Щербина.

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