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20 лютого • оновлено в 17:30
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Дуже пригнічені: стало відомо про стан прибулих з Уханя українців

7.1т
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Глава Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер розповів, що українці, які прибули з Китаю 20 лютого, перебувають у дуже пригніченому психологічному стані.

Причина цього – протести проти їхнього вміщення на карантин у санаторій на Полтавщині. Подробицями Кучер поділився після того, як зустрів рейс у харківському аеропорту (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Звісно, люди пригнічені. Найперше вони отримують інформацію про те, як їх тут приймають, а приймають не дуже добре. Це бентежить зараз усіх", – сказав він.

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Літак із Китаю: що відомо про прибулих українців

Літак із Китаю: що відомо про прибулих українців

Пресслужба ДПСУ

За словами Кучера, евакуйовані пройшли вже подвійну перевірку на наявність коронавірусу.

"Не дай Боже цей вірус там є. Ми бачимо, як до таких людей ставляться в інших країнах, де вже проявилася ця хвороба. А що відбувається у нас? На мій погляд, ми не повинні допускати такого ставлення до громадян", – обурився він.

Кучер додав, що літак і багаж пасажирів пройде дезінфекцію. Їхні контакти з іншими людьми будуть під "жорстким контролем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак із евакуйованими з Китаю приземлився у четвер, 20 лютого, у Харкові. Звідти пасажирів забрали у медцентр "Нові Санжари". Там місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
История с блуждающими "китайцами" наглядно показывает состояние общества на Украине. А вы говорите российская ахрессия, да вы сами не только готовы, но и грохаете друг друга, Донбасс тому пример.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Китай планирует проведение спецоперации по спасению украинцев эвакуированных в Украину для эвакуации их в Китай. Рейтерс.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Кучер пусть в Харьков примет,в мерию к Кернесу поселят.
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